El Gobierno ajusta tarifas desde este miércoles y anuncia nuevo aumento para marzo

Aumento en las Tarifas del Transporte Público a Partir de Este Miércoles

Desde este miércoles, los usuarios de los servicios públicos de transporte urbano y suburbano de jurisdicción nacional enfrentarán un nuevo aumento en las tarifas, que volverá a ajustarse en marzo.

La Secretaría de Transporte anunció la implementación de nuevos cuadros tarifarios mediante la Resolución 11/2026, que han sido oficializados en el Boletín Oficial. La tarifa mínima se elevará a $650, lo que representa un incremento del 31% respecto al valor actual. Este aumento será seguido por un nuevo ajuste a partir del 16 de marzo, elevando el costo del boleto a $700, un 41% más alto que el precio vigente.

Comparativa de Tarifas entre Jurisdicciones Este nuevo esquema tarifario se aproxima a los precios ya establecidos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, donde los boletos han sido actualizados mensualmente desde marzo del año pasado. Actualmente, el costo mínimo en la Ciudad es de $650,11, mientras que en la provincia asciende a $721,83. Las empresas de transporte han expresado preocupaciones sobre la competencia desleal en ciertos tramos de ruta.

Nuevos Precios por Distancia Según lo estipulado en la normativa, los costos de transporte también variarán en función de la distancia del viaje: Tarifas por distancia 3 a 6 km: $724,09

6 a 12 km: $779,87

12 a 27 km: $835,71

Más de 27 km: $891,16

Formas de Pago y Tarifas Especiales Es importante destacar que el costo mínimo de $650 solo se aplicará a aquellos usuarios que utilicen una tarjeta SUBE registrada o opten por medios de pago como tarjetas de crédito y aplicaciones. Para quienes utilicen una tarjeta SUBE no registrada, el costo se elevará a $1.033,50.

Justificación del Aumento Desde la Secretaría de Transporte han argumentado que los incrementos en las tarifas se deben a los aumentos en los precios de insumos y servicios esenciales, como el gasoil y los seguros para el autotransporte público. La normativa subraya que, para mantener la calidad y eficiencia del servicio, es necesario reflejar parte de estos costos en las tarifas.