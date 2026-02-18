Oficialismo cede ante presión de gobernadores y diputados: Se elimina artículo sobre licencias por enfermedad

La Tensa Controversia por la Reforma Laboral en Argentina: El Artículo 44 en el Centro del Debate

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se une a colegas de distintas provincias en una férrea oposición al artículo 44 de la reforma laboral, que modifica las licencias por enfermedad y a su vez, provoca un debate candente en la Cámara de Diputados.

Un Artículo Que Genera Descontento Entre Gobernadores

El gobernador Sáenz afirmó que el artículo 44, tal como estaba redactado, era «invotable». Esta opinión se alinea con la postura de otros mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).

La Reacción de Sáenz Frente a la Propuesta de Reforma

«Hable con Jaldo, Jalil y Passalacqua y coincidimos que era una locura votarlo. Lo querían corregir, pero le dijimos que no, que era invotable», afirmó Sáenz a Clarín, después de la decisión del Gobierno de retirar el controvertido artículo.

Controles y Auditorías: Una Propuesta Alternativa

Sáenz sugirió que si existen abusos en las licencias, es mejor auditar y controlar adecuadamente, añadiendo que «una semana más no cambia la historia» de una ley que esperó 50 años para ser aprobada.

La Presión Sobre el Gobierno

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, también exigió la eliminación del polémico artículo. Esta presión fue determinante para que el Gobierno desistiera de su inclusión en la Cámara de Diputados.

La Decisión Final del Gobierno

Poco después, se confirmó que el Gobierno había accedido a las demandas de los opositores, eliminando el artículo 44 del debate en la Cámara Baja. Con esta modificación, el proyecto deberá regresar al Senado para su evaluación.

Detalles del Artículo 44 en Cuestión

El artículo en cuestión propone que, en caso de sufrir un accidente o enfermedad que no esté relacionado con el trabajo, el trabajador recibiría solo un 50% de su sueldo. En aquellas situaciones donde el empleado no incurrió en riesgo voluntariamente, se le otorgaría un 75%. Este punto provocó un revuelo significativo tras su aprobación en el Senado.

Confusión y Críticas Tras la Aprobación

Algunos legisladores sostienen que esta modificación a las licencias por enfermedad fue introducida de forma apresurada, lo cual generó dudas entre los aliados sobre la viabilidad de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El Futuro de la Reforma Laboral

Con la controversia aún latente, Patricia Bullrich reafirmó su compromiso de mantener el pago del 100% para enfermedades severas. Sin embargo, reconoció que se están ajustando los detalles antes de llevarlo nuevamente al debate parlamentario para evitar un paso atrás.

Un Escenario de Desconfianza

Dentro de ciertos bloques, existe escepticismo respecto a las soluciones prometidas por el Gobierno. Algunos legisladores argumentan que cualquier cambio previsto en la reglamentación sería una forma de eludir la responsabilidad, y consideran que la promesa de ajustes es difícil de creer tras experiencias pasadas.