Chiliz regresa a EE. UU. con una sólida apuesta por los Fan Tokens de cara al Mundial 2026

La compañía dirigida a los fanáticos del deporte da un gran paso hacia la consolidación de los Fan Tokens como un activo financiero global, aprovechando la gran vitrina de la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en Norteamérica.

Chiliz, la innovadora plataforma basada en blockchain enfocada en el mundo deportivo, ha revelado un ambicioso plan para expandir su ecosistema de Fan Tokens con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La hoja de ruta presentada se divide en tres fases claves, abarcando desde la experimentación hasta la implementación masiva del proyecto.

Un Año Decisivo en el Camino hacia 2030

De acuerdo con el Manifiesto Chiliz 2030, este año será fundamental para avanzar de las pruebas iniciales a un despliegue integral, con alianzas estratégicas que involucrarán selecciones nacionales y clubes participantes en el Mundial.

Retorno a Estados Unidos y Nuevas Oportunidades

Entre las novedades más impactantes, destaca la vuelta de Chiliz al mercado estadounidense, potenciada por un entorno regulatorio más favorable. La empresa anticipa el anuncio de sus primeras colaboraciones de Fan Tokens en este país durante los próximos meses, ofreciendo a los hinchas la oportunidad de acceder a experiencias exclusivas y una interacción digital más rica con sus equipos favoritos.

Modelo Omnichain y Expansión de Usos

El plan contempla la transición hacia un modelo omnichain, permitiendo que los Fan Tokens operen en diversas blockchains, lo que ampliará su alcance y liquidez. Este avance facilitará transacciones de trading y arbitraje entre diferentes redes, así como su integración en aplicaciones de finanzas descentralizadas más allá de la plataforma original.

Inversión en el Futuro de los Fan Tokens

Chiliz también ha anunciado que destinará el 10% de sus ingresos a la recompra de su token nativo CHZ, una medida estratégica para estabilizar su valor y vincular de manera más concreta las actividades de los Fan Tokens con el ecosistema de la plataforma.

Transformación de Fan Tokens en Activos Globales

La compañía planea introducir nuevas dinámicas que permitirán que los resultados de los partidos afecten la disponibilidad de tokens; las victorias reducirán la oferta, mientras que las derrotas la aumentarán.

Además, Socios.com, la plataforma detrás de los Fan Tokens, está trabajando en una nueva versión que incluirá un monedero DeFi integrado, mejorando así la experiencia del usuario.

Post Mundial 2026, Chiliz tiene planes para avanzar en la tokenización de ingresos, propiedad intelectual y otros activos de la industria deportiva que actualmente carecen de liquidez, buscando transformar los Fan Tokens de simples herramientas de participación en activos comercializables globalmente.

Chiliz enfatizó que el Mundial 2026 será la plataforma ideal para posicionar a los Fan Tokens como un activo financiero reconocido, superando su función de simple fidelización.