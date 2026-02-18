Investigador del CONICET asume liderazgo en la Sociedad Americana de Microbiología

Federico Sisti asumirá la presidencia de la renombrada entidad internacional en julio, marcando un hito al convertirse en el primer titular que reside fuera de Estados Unidos.

El científico argentino Federico Sisti ha sido nombrado presidente de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM), comenzando su mandato en julio y durando tres años. Este nombramiento es un avance significativo en los 126 años de historia de la organización, ya que es la primera vez que una persona que ejerce su actividad profesional fuera de EE.UU. ocupa este cargo.

Un Honor que Representa a Toda la Comunidad Científica

Sisti, investigador del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, expresó que este rol no solo es un gran honor, sino también una oportunidad para potenciar la ciencia en Argentina y América Latina. La noticia fue comunicada a través de un anuncio del CONICET, destacado por la agencia Noticias Argentinas. Fundada en 1899, la ASM reúne actualmente a más de 38,000 miembros que abordan temas como el cambio climático y la resistencia antimicrobiana.

Estructura de su Gestión y Metas

Durante los tres años de su gestión, Sisti comenzará como presidente electo, similar a un vicepresidente. A continuación, asumirá plenamente el cargo de presidente y, al final de su mandato, actuará como presidente saliente, brindando apoyo a su sucesor. Según el comunicado, la misión principal de la ASM es crear una comunidad global donde los microbiólogos puedan interactuar, participar en capacitaciones y fomentar la innovación.

Un Vínculo Profundo con la Organización

“La ASM ha sido un pilar desde mis inicios académicos, no solo con las revistas científicas que publica, sino también a través de cursos y congresos a los que siempre intenté asistir, a pesar de la distancia y los costos”, compartió Sisti, quien se unió a la junta directiva en 2024. El investigador resaltó el compromiso de la organización con la ciencia basada en evidencia y el pensamiento crítico.

La Relevancia de la Microbiología en el Mundo Actual

La importancia de la microbiología, según Sisti, radica en su capacidad para abordar desafíos cruciales. Esta disciplina estudia microorganismos fundamentales para el ecosistema. Sisti enfatizó que la microbiología es esencial en diversas áreas, desde la salud humana hasta la agricultura, y contribuye a la remediación ambiental y a la producción alimentaria. “Busco generar un impacto sustancial y motivar a más profesionales a unirse a esta comunidad, donde los esfuerzos individuales se conviertan en logros colectivos”, concluyó.