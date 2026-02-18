Campaña exige al NHS mejorar el diagnóstico de una peligrosa condición en el parto

Una madre impulsa una campaña para concienciar sobre una grave complicación del embarazo tras un diagnóstico tardío

Amisha Adhia, tras sufrir una experiencia aterradora dada la falta de diagnóstico en cinco hospitales, se une a su marido para sensibilizar sobre la placenta accreta, una condición que puede amenazar la vida de las madres durante el parto.

El peligro oculto de la placenta accreta

Durante su embarazo, Amisha estaba expuesta a un alto riesgo de desarrollar placenta accreta, un trastorno que puede tener consecuencias fatales. Esta complicación es más frecuente en mujeres que han tenido cesáreas o tratamientos de fertilidad. Si no se detecta antes del parto, las implicancias pueden ser devastadoras, incluyendo hemorragias severas y la necesidad de una histerectomía de emergencia.

Creciente riesgo ante el aumento de cesáreas

Según datos del NHS, entre 1 de cada 300 y 1 de cada 2,000 mujeres pueden desarrollar placenta accreta. Especialistas advierten que la cantidad de partos por cesárea ha aumentado considerablemente, poniendo a más mujeres en riesgo. Actualmente, en Inglaterra, el 45% de los bebés nacen por cesárea, lo que supera a los partos vaginales.

El impacto de un diagnóstico fallido

Amisha, de 36 años, consultó con cinco hospitales antes de que la doctora Chineze Otigbah finalmente confirmara su diagnóstico. Gracias a la intervención de Otigbah, Amisha recibió la atención adecuada al dar a luz a su hija, Ishaani, en septiembre en el hospital Queen’s de Romford.

“Debo mi vida a la doctora Otigbah, quien detectó el peligro que enfrentaba. Me dijeron que tenía casi cero riesgo, pero la condición era real y profundamente invasiva”, relata Amisha, quien experimentó una pérdida significativa de sangre durante el parto, aunque sin complicaciones graves.

La experiencia de ser ignorada

La sensación de ser desestimada por los médicos motivó a Amisha y su esposo a lanzar una campaña de concienciación sobre esta condición, que ha resonado con otras mujeres en situaciones similares. Más de 40 mujeres han contactado con ellos tras conocer su historia a través de las redes sociales.

Falta de datos y apoyo

A pesar de la gravedad de la placenta accreta, no existen registros precisos sobre su incidencia en el NHS, lo que dificulta la concienciación y la preparación adecuada de los equipos médicos. Reportes en Estados Unidos e Israel sugieren que su prevalencia podría ser tan alta como 1 de cada 111 embarazos.

Apoyo de organizaciones de salud

Ocho organizaciones de salud materna han respaldado la campaña de Adhia, destacando la necesidad de mejorar la detección de complicaciones serias durante el embarazo. Expertos señalan que los factores de riesgo, como el aumento de cesáreas y la edad materna, han elevado las tasas de placenta accreta.

Llamado a la acción para el NHS

Amisha y su marido han pedido al Royal College of Obstetricians and Gynaecologists que incluya recomendaciones en sus guías para mejorar la detección y manejo de esta condición. Hasta el momento, se esperan nuevas directrices que podrían publicarse este año.

La voz de los expertos

La doctora Otigbah advierte que muchas mujeres están siendo ignoradas en el sistema actual de salud: «No todos los hospitales cuentan con especialistas en placenta accreta, y esto puede llevar a que se pasen por alto señales de advertencia sutiles». La importancia de la identificación temprana y la atención especializada no es un tema menor; puede salvar vidas.

Los datos del NHS reflejan que la placenta accreta es una complicación poco frecuente, pero con potencial para generar hemorragias mortales. Es imperativo que el sistema de salud esté preparado para ayudar a las mujeres en riesgo.