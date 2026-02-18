Ministerio de Seguridad denuncia a perfil de Instagram por instigación a delitos

El Gobierno Nacional Actúa ante Amenazas en Redes Sociales

La reciente denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional ante un perfil de Instagram marca un paso firme en la lucha contra la violencia y la incitación al desorden social. La ministra Alejandra Monteoliva califica esta acción como un intento de fomentar el caos en el país.

En respuesta a los disturbios que surgieron la semana pasada durante la discusión sobre la reforma laboral en el Senado, el Ministerio de Seguridad ha tomado medidas legales contra el perfil de Instagram «Pedagogía para la acción», acusado de instigar al delito de daño agravado y resistencia a la autoridad.

Denuncia Formal por Contenido Peligroso

Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, presentó la denuncia al notar que la cuenta promovía un video en el que se explicaba cómo fabricar artefactos punzantes destinados a causar daños, especialmente a neumáticos de vehículos.

Un Contexto Preocupante

Este acontecimiento se enmarca en un contexto de creciente violencia en las inmediaciones del Congreso, donde se han registrado numerosos incidentes delictivos durante las sesiones extraordinarias. La denuncia destaca la seriedad de la amenaza, al señalar que la publicación incluye imágenes de personas encapuchadas bajo condiciones de disturbio.

Un Llamado a la Acción Judicial

El Ministerio solicitó una investigación inmediata para identificar a los responsables y monitorear las actividades de la cuenta, buscando posibles delitos y culpabilidades adicionales. La denuncia ha sido enviada al juzgado federal correspondiente.

Una Incitación Inaceptable

Monteoliva subrayó que la cuenta no promueve la militancia ni la protesta pacífica, sino que incita directamente a actos violentos. En su cuenta de X, afirmó que el gobierno no tolerará agresiones ni intentos de desestabilización social.

La Narrativa del Perfil Denunciado

El perfil, que se presenta como una plataforma para la formación crítica de la clase trabajadora, sostiene que su propósito es generar resistencia contra la opresión del sistema capitalista. Argumenta que la situación de pobreza que afecta a gran parte de la población, especialmente a la niñez, justifica su enfoque problemático.

Una Respuesta a la Crisis