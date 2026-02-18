Coca Cola y Arcor destinan 2 millones de dólares a nueva inversión

DeepAgro: La Revolución de la Inteligencia Artificial en el Agro Argentino

La agricultura argentina está en un punto de inflexión, donde la necesidad de optimizar recursos se vuelve crucial. A medida que los costos se incrementan y las exigencias ambientales crecen, surge una solución innovadora para el campo: DeepAgro.

La empresa argentina DeepAgro ha cerrado recientemente una ronda de financiación de 2 millones de dólares, liderada por Kamay Ventures, un fondo respaldado por gigantes como Coca-Cola y Grupo Arcor. Este es un hito importante que destaca la innovación en el sector agtech nacional.

Un Futuro Sostenible a Través de la Tecnología

DeepAgro está comprometida a transformar la agricultura con su tecnología de inteligencia artificial. Su producto estrella, el «SprAI», permite a los agricultores aplicar herbicidas de manera selectiva, solo donde es necesario, logrando una reducción del 70 al 90% en el uso de químicos. Esta tecnología promete no solo maximizar la eficiencia, sino también generar ahorros significativos, llegando a 20 a 40 dólares por hectárea, y disminuir el impacto ambiental en un 45%.

Un Equipo Humano Detrás de la Innovación

Juan Manuel Baruffaldi, cofundador de DeepAgro, desarrolló un algoritmo de detección de malezas durante su tesis en Ciencias de la Computación. Hoy, la empresa cuenta con 53 empleados en sus oficinas de Rosario y en el extranjero, consolidándose como un referente en el uso de IA en el agro.

La IA de DeepAgro promete reducir hasta 90% el uso de herbicidas.

Ventajas Competitivas de SprAI

La tecnología AI-on-the-Edge de DeepAgro realiza un procesamiento eficiente, identificando malezas por su contexto, color y morfología, lo que le permite tomar decisiones en tiempo real mientras opera en el campo. Este avance tecnológico coloca a la startup en una posición favorable frente a sus competidores.

Enfoque B2B con Proyección Internacional

DeepAgro opera bajo un modelo de negocio B2B2C, que implica una inversión inicial en hardware y una suscripción anual para el uso del software. El enfoque en la expansión internacional es claro, con planes para aumentar su presencia en Brasil y Estados Unidos, donde ya han instalado equipos y están obteniendo resultados satisfactorios.

Interés de los Inversores en el Sector Agro

Kamay Ventures ha identificado un potencial significativo en el ámbito de la IA en agricultura, con proyecciones que indican un crecimiento del mercado de 2.550 millones de dólares en 2025 a 7.050 millones en 2030. DeepAgro tiene la capacidad de abarcar aproximadamente 110 millones de hectáreas en Argentina y Brasil, convirtiéndose en un jugador clave en la tendencia global de protección inteligente de cultivos.

Los representantes de Kamay Ventures sugieren que DeepAgro debe acelerar su estrategia de mercado para expandirse aún más y escalar sus acuerdos con fabricantes de gran volumen en Brasil, lo que podría catapultar la compañía a nuevos horizontes.

Con la próxima ronda de financiación de Serie A en la mira, DeepAgro se posiciona firmemente como una innovadora en el agro, dispuesta a liderar el camino hacia un futuro más sostenible y eficiente.