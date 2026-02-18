Beca Rita Cetina 2026: Verifica tu Registro Exitoso para el Apoyo Educativo

La Beca Rita Cetina 2026 brinda una oportunidad única para estudiantes de primaria y secundaria en México, con un apoyo financiero esencial para continuar sus estudios.

Esta beca, diseñada para alumnos en escuelas públicas, se enfocará en mantener a los estudiantes en el sistema educativo. Las inscripciones se llevarán a cabo del 2 al 19 de marzo de 2026, y las familias deben confirmar que sus hijos estén correctamente registrados para acceder al beneficio.

Detalles de la Beca Rita Cetina 2026

La Beca está destinada a estudiantes de primaria y secundaria en todo el país. A través de este programa, se busca reducir la deserción escolar y brindar apoyo a aquellas familias con menos recursos. Para este año, se asignan 2,400 pesos anuales para alumnos de primaria y 2,600 pesos para estudiantes de secundaria.

Documentación Necesaria para el Registro

Al realizar el registro digital, los solicitantes deberán subir documentos obligatorios, tales como:

CURP del estudiante.

del estudiante. Constancia de estudios vigente .

. Comprobante de domicilio actualizado.

actualizado. Identificación oficial de un padre, madre o tutor.

Es crucial que todos los documentos sean correctos; cualquier error puede llevar a la anulación del registro.

Cómo Verificar tu Registro

Una vez completado el registro, puedes verificar tu estatus siguiendo estos pasos:

Paso a Paso para la Verificación

Ingresa al portal oficial de la Beca Rita Cetina con tu usuario y contraseña. Busca la sección “Verificación de Registro” en tu perfil. Revisa el mensaje de confirmación; si todos los datos son correctos, aparecerá “Registro exitoso”. Descarga y guarda el acuse de registro como comprobante. Verifica tu correo electrónico, también en la bandeja de spam, para notificaciones oficiales sobre tu trámite. Consulta el sitio web o los canales oficiales para más actualizaciones sobre resultados.

Problemas en el Registro

Si el sistema no muestra el mensaje de registro exitoso, revisa los documentos cargados en busca de errores. De persistir el problema, contacta el centro de atención de la Beca Rita Cetina. Tener el acuse y el folio de trámite facilitará el seguimiento de tu caso. Recuerda que los resultados se publicarán conforme al calendario establecido por las autoridades.