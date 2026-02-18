Exigen tratar suicidios por abuso doméstico como posibles homicidios

Los políticos y expertos reclaman con fuerza que los suicidios relacionados con el abuso doméstico sean considerados como posibles homicidios, enfatizando la necesidad de una profunda revisión de estos casos.

Recientemente, se ha puesto de manifiesto la alarmante realidad de que muchas muertes por suicidio de mujeres pueden estar vinculadas a la violencia doméstica, aunque los datos oficiales no reflejan esta conexión. Se estima que hasta 1,500 víctimas podrían no ser contadas en las estadísticas anuales.

La Falla en la Recopilación de Datos

Un informe del National Police Chiefs Council registró solo 98 suicidios relacionados con abuso en el último año, una cifra que aún supera los homicidios por pareja íntima por segundo año consecutivo. La activista Karen Ingala Smith subraya la vergüenza que representa no tener un registro adecuado: “La falta de conocimiento sobre cuántas mujeres se suicidan debido a la violencia masculina es un reflejo de lo poco que importan sus vidas.”

Mejoras Urgentes en el Entrenamiento Policial

Dame Nicole Jacobs, comisionada de abuso doméstico en Inglaterra y Gales, aboga por un cambio radical en la formación policial: “No podemos permitir que las víctimas sean ignoradas, y las familias en duelo sean forzadas a luchar por justicia porque no se hicieron las preguntas adecuadas.” Jacobs insiste en la necesidad de investigaciones exhaustivas en suicidios donde haya sospechas de abuso doméstico.

La Posibilidad de Homicidio Encubierto

Vera Baird KC, exdiputada y excomisionada de víctimas, argumenta que es esencial que los suicidios sean considerados homicidios en ciertos contextos. “Estamos hablando de situaciones donde un agresor ha llevado a una persona a quitarse la vida, lo cual es, sin duda, un tipo de homicidio,” recalca Baird.

La Perspectiva de las Autoridades

Jess Phillips, ministra encargada de la protección y la violencia contra mujeres y niñas, condena cada muerte a causa de abuso doméstico y subraya la importancia de desarrollar estrategias para abordar estos temas. La reciente implementación de un proyecto destinado a mejorar la recopilación de datos sobre muertes relacionadas con el abuso es un paso hacia adelante.

Una Realidad Desgarradora

La organización benéfica Women’s Aid condena las estadísticas y el hecho de que muchas familias quedan sin justicia cuando las muertes no son vinculadas directamente al abuso. Sarah Davidge, directora de investigación de la organización, destaca la necesidad de mejorar la comprensión sobre el impacto del comportamiento controlador en las víctimas.

Apoyo Político y Necesidad de Cambio

Desde diferentes sectores políticos, hay un consenso sobre la urgencia de aumentar las investigaciones en casos de suicidio relacionados con el abuso doméstico. Marie Goldman MP, portavoz de mujeres y políticas de igualdad, enfatiza que es devastador saber que miles de suicidios relacionados con abuso podrían estar ocultos.

Mims Davies MP, ministra en la sombra, llama a un esfuerzo conjunto de los departamentos del gobierno para abordar esta crisis creciente, sugiriendo la necesidad de acceder a bases de datos relevantes para facilitar las investigaciones.