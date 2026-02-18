Desvío de Casi 10 Millones: La Conexión con el Tesorero Toviggino y su Entorno

Escándalo en la AFA: Revelan Transferencias Millonarias a Empresas Fantasma

Documentos filtrados exponen una trama de desvío de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino, donde casi 9,5 millones de dólares fueron transferidos a una sociedad fantasma.

Los detalles del escándalo financiero Una reciente investigación destapa cómo la AFA facilitó la transferencia de 9,5 millones de dólares a través de una empresa fantasma, Dicetel Corp, mediante un entramado de facturas fraudulentas y autorizaciones internas.

El papel de TourProdEnter LLC Se constató que los fondos eran movidos desde TourProdEnter LLC, la firma asociada al abogado Javier Horacio Faroni, que actuaba como intermediario en las transacciones de la AFA, que sumaron alrededor de 260,5 millones de dólares.

Documentación que revela la verdad La investigación, basada en documentos de la Inspección General de Justicia, evidencia una serie de movimientos bancarios, facturas y comprobantes que sustentan la historia de irregularidades en el uso de fondos destinados a la asociación.

Las irregularidades detectadas Las transacciones hacia Dicetel Corp fueron registradas, pero curiosamente, no figuran en los archivos bancarios confidenciales de Estados Unidos, accedidos por la justicia. Este silencio en los registros pone en evidencia el nivel de clandestinidad de las operaciones.

Operaciones bajo la sombra A través de una serie de facturas por servicios que jamás fueron comprobados, Dicetel Corp se erigió como el eslabón débil de un circuito irregular donde los fondos se desvió hacia personas como Juan Pablo Beacon y Fabián Adolfo Krunfli, vinculados directamente a la AFA.

La misteriosa Dicetel Corp La entidad, sin presencia física ni evidencia de operaciones, facturó a la AFA por servicios que son imposibles de verificar. Sin historial, Dicetel se dibuja como el centro de este entramado de corrupción.

Comisiones y su distribución El esquema de reparto del dinero fue audaz: el 90% de los fondos terminaría en manos del tesorero de la AFA, mientras el resto se repartía entre los cómplices del fraude. Esta actividad ilegal estuvo orquestada por sociedades y personas que operan en las sombras del fútbol argentino.

Inversiones sospechosas con dinero desviado Fuentes afirman que una parte significativa de estos fondos se utilizó para adquirir bienes de lujo, incluyendo automóviles, que fueron encontrados en una mansión de Pilar vinculada a los protagonistas de este escándalo.