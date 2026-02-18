Acciones argentinas sufren en Wall Street por inestabilidad global y presión del sector tecnológico

La jornada financiera de hoy se vio marcada por una alta volatilidad que afectó las acciones argentinas que cotizan en el exterior. Pese a las caídas en gran parte del mercado, los bonos soberanos en dólares lograron un repunte moderado, mientras que el riesgo país experimentó una leve disminución.

En un contexto global lleno de incertidumbres, las acciones argentinas en mercados internacionales mostraron un predominio de caídas. No obstante, se registró un leve repunte en los bonos soberanos en dólares, con un resultado positivo en el riesgo país que se tradujo en una ligera reducción de su índice.

Caídas en las Acciones Argentinas en Wall Street

A medida que avanzaba la jornada, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, a través de ADR, mostraban una tendencia negativa. Entre las más afectadas estuvieron Transportadora de Gas del Sur y Edenor, ambas con una caída del 3,3% durante las operaciones.

Los Índices de Nueva York y la Influencia del Sector Tecnológico

Los índices bursátiles de Nueva York comenzaron en descenso, aunque a media jornada comenzaron a mostrar ligeras subidas. La incertidumbre que rodea al sector tecnológico tuvo un papel significativo en el comportamiento de los mercados, lo cual tuvo un impacto directo en los activos argentinos.

Expectativas sobre la Reserva Federal y su Impacto en el Mercado

El analista Gustavo Ber destacó que las preocupaciones recientes en torno a las empresas tecnológicas están influyendo en las decisiones de los inversores. En este clima de incertidumbre, los avances en el sector dependen de las futuras medidas de la Reserva Federal, que están bajo el escrutinio de los analistas económicos.

Reacción de los Activos Locales a la Volatilidad Internacional

El comportamiento de las acciones argentinas refuerza la idea de que están altamente influenciadas por el contexto internacional. A pesar de los factores internos, como la compra de dólares por parte del Banco Central, el mercado se mantiene atento a posibles oportunidades de inversión en la economía local.

Bonos Soberanos: Una Luz en la Oscuridad

En contraste con la tendencia negativa de las acciones, los bonos soberanos en dólares presentaron un leve repunte en el mercado internacional, resultando en una reducción del riesgo país. Este índice, elaborado por JP Morgan, se posicionó en 518 puntos básicos, mostrando una cierta estabilidad en medio de la volatilidad del mercado global.

El Contexto Financiero Global y su Efecto en Argentina

La situación actual resalta la alta sensibilidad de los activos argentinos a la dinámica financiera internacional. La cautela entre los inversores, especialmente en relación a las empresas tecnológicas y a la política monetaria de la Reserva Federal, define la incertidumbre en el mercado.

En una jornada marcada por caídas en los ADRs y un ligero repunte en los bonos soberanos, el mercado argentino se sigue viendo impactado por las condiciones externas. Todos los ojos están puestos en el sector tecnológico de Estados Unidos y en las decisiones que tome la Reserva Federal, factores decisivos que influyen en el apetito por el riesgo a nivel global.