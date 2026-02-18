Normalizan circulación en Ruta 3: desde miércoles entre Juan B. Justo y Ramos Mejía

Los trabajos de renovación de la infraestructura vial en la avenida Hipólito Yrigoyen han concluido con éxito, mejorando la seguridad y fluidez del tránsito en la zona. Este esfuerzo forma parte de un ambicioso plan urbanístico del Municipio que busca optimizar las condiciones de sus calles.

Este miércoles a la medianoche, la circulación vehicular se reanuda sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Juan B. Justo y Ramos Mejía, luego de finalizar las obras de reemplazo del conducto pluvial y la repavimentación definitiva.

Los trabajos, que comenzaron la noche del sábado 24 de enero, se llevaron a cabo con un ritmo ininterrumpido, logrando reemplazar un antiguo caño pluvial que había causado hundimientos y socavaciones en la vía pública. La intervención incluyó el retiro del conducto deteriorado, la nivelación y compactación del suelo, y culminó con la repavimentación de la calzada.

Entre las obras complementarias a realizar se encuentran la reconstrucción de la vereda y el refuerzo de la estructura de drenaje hacia el mar, acciones imprescindibles para asegurar la estabilidad del terreno y garantizar un tránsito seguro en esta parte crucial del Paseo Costero y de la Ruta Nacional N°3.

El intendente Othar Macharashvili resaltó la relevancia de esta obra y el esfuerzo del equipo técnico. “Hicimos un trabajo excelente que mejora la seguridad del tránsito en la Ruta 3, un corredor vital para el transporte de carga pesada. La rapidez de la obra es un reflejo del compromiso de nuestro personal”, comentó.

Asimismo, Macharashvili destacó que el viejo caño, instalado hace más de seis décadas, consideraba fundamental su reemplazo. “Agradezco a Vialidad Nacional por su colaboración y a las empresas que trabajaron con tanto compromiso para cumplir con los plazos establecidos”, añadió.

Una Intervención Indispensable para la Comunidad

Fernando Ostoich, secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, enfatizó la labor conjunta realizada. “Completar cada fase de la obra fue crucial: desde el retiro del pluvial antiguo hasta la repavimentación final. Esta intervención era necesaria para abordar un problema estructural que tenía mucho tiempo”, aseguró.

El titular de Infraestructura también subrayó que “una buena planificación y trabajo continuo fueron esenciales para reducir los tiempos de ejecución y minimizar las inconveniencias para quienes utilizan esta ruta a diario. Gracias a estas actuaciones, hemos logrado restablecer la nivelación adecuada y asegurar un tránsito seguro y duradero en la zona”.