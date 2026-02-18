Zelenskyy: Trump Intensifica Presión sobre Kyiv en Mesas de Diálogo Ucrania-Rusia – Actualización Europea

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresó su preocupación respecto a la presión ejercida por Estados Unidos para que el conflicto con Rusia llegue a su fin, en medio de la segunda jornada de las negociaciones para la paz que se celebran en Ginebra.

Las charlas, mediadas por EE.UU., comenzaron el martes, aunque las expectativas de lograr avances son escasas. Las partes aún no han mostrado disposición a ceder en cuestiones críticas, como el control de territorios en el este de Ucrania y futuras garantías de seguridad, a pesar de que Estados Unidos ha establecido un plazo hasta junio para una resolución.

Conflicto y Presiones en el Proceso de Paz

Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que «la responsabilidad recae en Ucrania para asegurar el éxito de las negociaciones». Sin embargo, Zelenskyy respondió diciendo que no es justo que se exija a Ucrania hacer concesiones mientras que Rusia no enfrenta similares demandas. “Espero que no sea más que una táctica”, declaró a Axios.

Territorio en Debate

Zelenskyy subrayó que cualquier propuesta que implique la cesión de territorios no capturados por Rusia en la región del Donbass sería rechazada por el pueblo ucraniano si se sometiera a referendo. La tenacidad en este tema refleja la complejidad de las negociaciones, donde demandas intensas aún persisten.

Visita Real y Tensión Internacional

En otros acontecimientos, el rey danés iniciará una visita a Groenlandia, una respuesta a las tensiones generadas por las amenazas de Trump de tomar posesión de la isla en caso de ser necesario. Trump ha argumentado que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de EE.UU. Mientras tanto, el rey Frederik ha mostrado su apoyo a la autonomía del territorio, habitado por 58,000 personas.

Conmemoraciones Religiosas Simultáneas

Hoy, muchos cristianos y musulmanes en Europa celebrarán la coincidencia del Miércoles de Ceniza y el inicio de Ramadán, un momento de unión espiritual significativo en el continente, donde cada fe honra profundas tradiciones de ayuno y reflexión.