Caída de Maduro: 3 posibles futuros para Venezuela tras la intervención de EE. UU.

La reciente detención de Nicolás Maduro ha generado una serie de interrogantes sobre el futuro político y social de Venezuela, en un contexto internacional afectado por la intervención estadounidense.

Un Cambio Inminente en el Escenario Político

La captura del líder chavista el 3 de enero de 2026 no solo redefine la lucha por el poder en Venezuela, sino que también intensifica el papel que Estados Unidos juega en la región. Según el experto en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlián, esta intervención es inexplorada y está cargada de incertidumbres que podrían cambiar el rumbo del país.

El Plan Estadounidense para Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., presentó un plan de tres fases destinado a restaurar la estabilidad y promover una transición democrática. En este contexto, el régimen anunció la liberación de varios prisioneros políticos, señalando una posible apertura hacia el diálogo.

Escenarios de Futuro: ¿Qué Nos Espera?

Los expertos prevén diversos desarrollos: desde la continuación de la situación actual hasta un posible deterioro de las condiciones en el país, o una ruta hacia la democracia. En los primeros días tras la captura de Maduro, la permanencia del chavismo en el poder y la represión siguen siendo preocupantes.

1. Mantenimiento del Statu Quo

A pesar de ciertos gestos conciliatorios por parte del chavismo, existe el riesgo de que se retomen acciones represivas. Así, muchos temen que la situación de estancamiento continue, una condición que ha dejado a millones de venezolanos en la pobreza.

2. Empeoramiento de la Situación

Con la intervención de EE. UU., no se puede descartar que las tensiones aumenten, lo que podría llevar a un incremento en la violencia y a una crisis humanitaria aún más profunda. Venezuela, que ya ha enfrentado una diáspora masiva, podría ver un nuevo éxodo si no se resuelven los problemas económicos.

3. Posibilidad de Transición

Por otro lado, hay quienes aún ven la potencialidad de un cambio significativo en el poder. Si las élites chavistas se ven obligadas a negociar, podría abrirse un camino hacia la democratización. No obstante, la transición no será fácil y requerirá un consenso entre múltiples actores.

En este complejo entramado, el futuro de Venezuela dependerá no solo de las decisiones internas, sino también de las dinámicas internacionales y del papel que EE. UU. decida asumir en los próximos meses. El país se encuentra en una encrucijada y el desenlace de esta situación puede ser impactante.