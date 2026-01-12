Francisco Rosat: ‘Cocinar es un acto de amor’

En un recorrido gastronómico lleno de pasión y desafíos, Francisco Rosat ha sabido abrirse camino en la escena culinaria argentina, estableciéndose como un referente en la cocina de mar. Desde su tierra natal hasta nuevas fronteras, su historia es un ejemplo de perseverancia y amor por la gastronomía.

Originario de Mar del Plata, Francisco Rosat ha hecho de la cocina de mar su bandera. Recientemente, ha inaugurado su nuevo proyecto, Chipirón, en Mendoza, en asociación con Alejandro Vigil, tras haber conquistado Buenos Aires con Mare by Fran.

Un Comienzo Apasionante en la Gastronomía

A los 15 años, Francisco se sumergió en el mundo culinario trabajando en el restaurante de un amigo familiar. Desde aquel momento, su pasión por la cocina se volvió su norte, siguiendo los pasos de sus abuelos, quienes también eran chefs. A pesar de la resistencia inicial de su madre, quien temía por su futuro en un país enfrentando crisis, Francisco se trasladó a Buenos Aires para formarse en el Instituto Argentino de Gastronomía, comenzando así un viaje que lo llevaría por ciudades como Bilbao y Barcelona.

Desafíos y Oportunidades en Tiempos de Crisis

La crisis económica no ha sido un obstáculo para su crecimiento, aunque reconoce las dificultades que enfrenta al gestionar recursos humanos. “Lo más complicado es formar un equipo, especialmente con el alto recambio de personal”, comenta. A pesar de los desafíos, su negocio, Lo de Fran, ha mantenido una base sólida desde sus inicios.

Superando la Pandemia con Innovación

El impacto de la pandemia presentó un gran reto, pero Rosat logró sortearlo gracias a su producto cuidadosamente elaborado y a la adecuada gestión de recursos. Su visión de que la apertura del restaurante sería recibida con entusiasmo se cumplió, y la popularidad de su cocina regresó rápidamente con el apoyo del público.

Estrategias para el Crecimiento Sostenible

Francisco se muestra consciente de la importancia de una estructura empresarial bien cimentada. “El crecimiento no debe ser a cualquier costo. Es vital moldear una base sólida que permita el desarrollo”, asegura. Aprender a diferenciar entre oportunidades y sobrecargas es parte de su estrategia actual.

La Pasión por la Cocina como Acto de Amor

Para Rosat, cocinar es un acto de amor arraigado en recuerdos familiares. Sus primeras experiencias en la cocina están vinculadas a los aromas de los platillos de sus abuelas, quienes cultivaron en él el aprecio por los ingredientes frescos y de calidad. “Mi cocina busca resaltar el producto, utilizando pocos ingredientes y manipulándolos al mínimo”, comparte.

Un Futuro de Nuevas Oportunidades

El chef no se detiene; ya ha adquirido una nueva propiedad para expandir su oferta gastronómica. Con una mirada puesta en el horizonte, Francisco visualiza proyectos futuros que puedan enriquecer aún más su legado gastronómico. “La idea es siempre aprender y disfrutar en este camino”, concluye.

Con su nueva apertura en Mendoza y su establecimiento en Buenos Aires, Rosat continúa escribiendo su historia en la gastronomía argentina, demostrando que la dedicación y la pasión pueden superarlo todo.