Empleados Hablan: Se Investigará el Rol de los Apoderados

Revelaciones sobre la Mansión en Pilar: La Investigación a Pablo Toviggino Toma Fuerza

La pesquisa que indaga el financiamiento de la mansión en Pilar, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, avanza con velocidad. El juez Marcelo Aguinsky se centra en identificar al verdadero propietario de la lujosa propiedad y cómo se ejerció el control efectivo del lugar durante años.

Declaraciones Clave de Empleados A partir de este lunes, comenzarán a prestar declaración los empleados que trabajaban en la mansión, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y administración. Sus testimonios son considerados cruciales para desentrañar la estructura de mando que operaba en la casa.

El Valor de los Testimonios La justicia busca obtener información que vaya más allá de los documentos formales. Se pretende determinar quién daba las órdenes, quién controlaba los gastos y cómo se gestionaban las entradas y salidas del predio. Conocer la dinámica interna, como rutinas y visitas, se vuelve fundamental.

Nuevo Elemento en la Investigación Recientemente, la causa incorporó una nueva evidencia que intensifica las sospechas. La mansión estaba bajo el control de apoderados con amplios poderes operativos, lo que incluye la administración total de la propiedad. Los apoderados identificados son: Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón, Leticia Yaniello y Silvia Yaniello. Es significativo que Capurro haya sido designado por el ex gobernador Gerardo Zamora, alguien cercano a Toviggino.

Poderes y Control Los apoderados no solo tenían un rol formal, sino que contaban con atribuciones para gestionar la mansión y manejar al personal. Este nivel de poder sugiere que Toviggino, a pesar de no ser el propietario legal, podría haber ejercido un control efectivo sobre el inmueble.

Continuación de la Pesquisa Las declaraciones que comenzaron este lunes son cruciales para la causa, que está siendo evaluada por diferentes juzgados. El juez Aguinsky también citó al empresario Guillermo Tofoni, implicado en un entramado de empresas fantasma, para que aporte pruebas sobre movimientos financieros cuestionables relacionados con la AFA.