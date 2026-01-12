¿Qué Harán los Inversores con sus Bonos en Dólares?

Este viernes, el ministro Luis Caputo realizará un desembolso significativo de más de 4.200 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones de bonos de deuda soberana en moneda extranjera. Esta operación, asegurada por un nuevo crédito con bancos internacionales, puede influir en las decisiones de los bonistas.

El mercado está atento a los movimientos que harán los tenedores de bonos tras este pago programado para el 9 de enero. Según analistas de iProfesional, muchos podrían optar por reinvertir sus dólares en los mismos títulos que ya poseen. Sin embargo, también se vislumbran otras opciones de inversión tanto dentro como fuera del ámbito de capitales.

Análisis de la preferencia por reinvertir

Isabel Botta, product manager de Balanz, destaca que, a diferencia de momentos anteriores, actualmente hay una mayor disposición a reinvertir, reflexionando que los inversores están más confiados. «Hay quienes han mantenido bonos por mucho tiempo y este cobro representa un recupero de valor», reconoce Botta, quien indica que, aunque algunos destinarán fondos a gastos, muchos eligen reinvertir.

Tendencias en las reinversiones

Los inversores que optan por reinvertir prefieren los tramos más largos de la curva de vencimientos de los bonos soberanos, como el GD41, mientras que los bonos más cortos, como el AL30, siguen siendo atractivos por sus rendimientos comparativos.

Por otro lado, los nuevos compradores de bonos, más conscientes de los riesgos actuales, tienden a tratar el cobro de cupones como parte de su estrategia a largo plazo, facilitando su reinversión en los mismos activos. Esto señala una tendencia hacia la estabilidad en las decisiones de inversión.

Oportunidades de diversificación

A pesar de que las cantidades que se cobrarán podrían no ser altas, la necesidad de diversificar se vuelve crucial. Por ejemplo, un inversionista que cobra 250 dólares de AL30 probablemente buscará opciones en Fondos Comunes de Inversión en dólares, alineando su cartera sin concentrar riesgos en un solo valor.

Con el paso del tiempo y un panorama de rentabilidad más moderada, algunos inversores están mirando hacia las acciones argentinas. «En un contexto más estable, estos activos podrían convertirse en la clave del rendimiento de las carteras», expresa Botta, resaltando el renovado interés en sectores como energía, telecomunicaciones y finanzas.

Perspectivas según perfiles de riesgo

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, prevé que los inversores, especialmente aquellos con enfoques rentistas, preferirán reinvertir. Para quienes buscan menor riesgo, los bonos cortos en dólares como AL29 y AL30 son ideales, ya que ofrecen estabilidad y previsibilidad.

Valores de reinversión en bonistas moderados y agresivos

Los inversores moderados encontrarán atractivo en bonos de la parte media de la curva en dólares, mientras que los más arriesgados buscarán bonos de mayor duración como AL41 y GD46, anticipando una posible normalización financiera.

La economista Florencia Blanc sugiere que los bonos soberanos a largo plazo seguirán captando atención si se consolida la acumulación de reservas. Esto podría resultar en posibles rendimientos de hasta un 8%, aunque los bonos corporativos también ofrecen oportunidades relevantes con retornos de alrededor del 7%.