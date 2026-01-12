Éxodo Masivo: Floridians y Texanos Atraen a los que Abandonan el Noreste

Durante el 2025, un informe revela un notable éxodo de residentes de Connecticut. Los principales destinos de este movimiento son Florida y Texas, que se destacan por ser los estados que más personas atraen actualmente.

El reciente análisis de la firma de mudanzas U-Haul muestra que el año pasado, más individuos abandonaron Connecticut que los que se mudaron hacia él, colocándolo en la 42ª posición en términos de inmigración interna.

Un Análisis de la Situación Actual

Según el informe anual de U-Haul, que se presentó el 5 de enero, Connecticut ha experimentado una pérdida neta de residentes. Al evaluar la migración en Estados Unidos, la compañía clasificó a los estados según la cantidad de clientes que alquilaron vehículos de mudanza, evidenciando así tendencias significativas en los movimientos poblacionales.

Factores que Impulsan el Éxodo

Expertos citados por NBC destacan que el costo de vida y las oportunidades laborales son factores clave en esta migración. “Hay 38 estados con un costo de vida más bajo que Connecticut, que enfrenta impuestos elevados y altos precios de bienes y servicios”, explica John Rosen, profesor de Economía en la Universidad de New Haven.

Costo de Vida en Connecticut

Un estudio de So-Fi indica que el costo de vida en Connecticut supera el promedio nacional. Según el análisis, un individuo necesita aproximadamente US$65,128 al año para vivir cómodamente en el estado, mientras que el promedio nacional es de US$56,202. Además, el valor de las viviendas es notablemente más alto: mientras el promedio nacional es de US$368,581, en Connecticut alcanza los US$437,232, mostrando un aumento del 3,9% respecto al año anterior.

Destinos Favoritos: Florida y Texas

El informe de U-Haul también reveló que Texas y Florida son los principales destinos para quienes dejan Connecticut. Ambas regiones han sido favorecidas por su clima cálido y políticas favorables para nuevas llegadas, convirtiéndolas en opciones atractivas para muchos.

La Influencia Política en la Migración

Datos muestran que muchos residentes están optando por mudarse de estados con mayorías demócratas hacia aquellos dirigidos por gobernadores republicanos. De los diez estados con más crecimiento, siete son gobernados por republicanos, lo que sugiere un patrón en las decisiones de migración.

Las Estadísticas de la Migración

A pesar del aumento en las mudanzas hacia el sur, California continúa ocupando el último lugar en términos de inmigración, marcando su sexta año consecutivo en esta posición. Por otro lado, Oregon se destaca por su notable recuperación, subiendo al puesto 11 después de haber estado en el 34 anteriormente.

En contraste, Ohio ha experimentado la caída más significativa, descendiendo 29 puestos en el índice, lo que indica un cambio drástico en la dinámica migratoria de este estado.