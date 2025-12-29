Calendario de Feriados en Argentina 2026: Mes a Mes

Los argentinos ya comienzan a planear su descanso anticipado con la incorporación de tres días no laborables en el calendario de 2026. Una medida que promete impulsar el turismo interno y ofrecer mayores oportunidades para escapadas.

El Gobierno argentino ha decidido otorgar tres días no laborables a los ciudadanos, lo que representa una excelente oportunidad para organizar escapadas durante el año. Esta nueva disposición, formalizada el 26 de diciembre, tiene como objetivo fomentar el turismo interno y ofrecer momentos de relax en el calendario laboral.

Días No Laborables Confirmados para 2026

Mediante la Resolución 164/2025, firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se han declarado como días no laborables el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estos días brindan la oportunidad a muchos de disfrutar de fines de semana largos, perfectos para viajes o actividades recreativas.

Implicaciones de la Nueva Ley

De acuerdo a la ley 27399, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reprogramar feriados trasladables y establecer hasta tres «días puente» orientados a facilitar descansos prolongados. Este año, es posible que la administración actual considere mover algún feriado que caiga en fin de semana, garantizando así que los ciudadanos disfruten de un descanso merecido.

Las Normas Laborales en Juegan

Según el artículo 181 de la ley 20.744, los trabajadores recibirán el doble de su salario habitual si se trabaja en días feriados nacionales. En cambio, los días no laborables permiten al empleador la opción de decidir si sus empleados deben asistir, y en caso de trabajar, el pago será el salario habitual.

Calendario de Feriados y Días No Laborables

Con la llegada de 2026, el país podrá contar no solo con los días feriados tradicionales, sino también con las nuevas fechas no laborables que se implementaron. A continuación, se detalla el impacto de estas decisiones en el calendario:

Enero a Diciembre

Los feriados inamovibles son aquellos que no cambian de fecha, independientemente del día de la semana en que caigan. En contraste, los días no laborables son opcionales para el empleador, lo que permite cierta flexibilidad en la programación del trabajo.

Es momento de anticipar y organizar el tiempo libre, gracias a estas nuevas medidas que buscan beneficiar el bienestar de los argentinos y alentar el turismo local. ¡Aplanifiquen esos viajes!