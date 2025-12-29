Cambio de Régimen: Impacto en Dólares en el Colchón y Nuevas Normas Penales

Con la reciente aprobación del proyecto «Inocencia Fiscal», el gobierno de Javier Milei redefine el vínculo entre los ciudadanos y el fisco, buscando mayor transparencia y menos carga administrativa.

El Senado de la Nación ha sancionado la ley que establece un nuevo marco para la fiscalización fiscal, haciendo hincapié en facilitar trámites y fomentar el uso responsable de ahorros. Esta normativa promete respaldar a aquellos que han acumulado «dólares del colchón», asegurándoles protección contra presunciones de evasión.

El equipo detrás de esta iniciativa incluye a destacados funcionarios como el ministro Luis Caputo y su asesor Santiago Caputo. Aunque no se trata de un blanqueo de capitales, permite a los argentinos manejar hasta $100 millones en ahorros sin el temor a ser perseguidos arbitrariamente por el fisco.

Redefiniendo la Presunción de Inocencia

Un cambio crucial en la ley es que la administración tributaria deberá considerar a los contribuyentes como cumplidores por defecto, a menos que se presenten pruebas claras de dolo.

Esto elimina la suposición automática de maniobras evasivas sin evidencia sólida.

Para mejorar la eficiencia, se ha ajustado el plazo de prescripción: aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias verán reducido el tiempo en el que el fisco puede reclamar deudas de cinco a tres años.

Modificaciones Importantes en el Régimen Penal Tributario

La nueva legislación también revisa los límites que determinan cuándo una infracción se considera un delito penal.

Estos parámetros no se actualizaban desde 2017 y a partir de 2027 se ajustarán anualmente según la UVA.

Desde ahora, se considerará que existe evasión simple cuando el monto supere los $100 millones por impuesto y ejercicio anual, aunque este monto no conlleva una condena automática; el fisco debe comprobar la intención de evadir.

La evasión agravada requerirá un monto mínimo de $1.000 millones, un aumento significativo respecto al límite anterior de $15 millones.

Este mismo umbral de $1.000 millones aplicará en casos de usos fraudulentos de exenciones fiscales. En situaciones donde se utilicen documentos falsos, el límite se fijará en $100 millones, en contraste con el previo de $1,5 millones.

Por último, para casos que involucren estructuras legales complejas, el mínimo punible se elevará de $2 millones a $200 millones.

Todos los montos se ajustarán anualmente a partir de enero de 2027, en función de la inflación y la UVA.

Simplificación en la Declaración del Impuesto a las Ganancias

La ley introduce un régimen de declaración opcional simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas y sucesiones con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones.

En este sistema, la AFIP preparará la declaración con la información existente, y aquellos que paguen a tiempo se verán exentos de otras cargas formales.

Además, las Pymes y los individuos disfrutarán de una reducción en multas administrativas de hasta el 90%, incentivando el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.