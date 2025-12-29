Calendario de Pagos de ANSES para Enero 2026: Cobros de Jubilados, AUH y Planes Sociales

La ANSES ha actualizado su cronograma de pagos para enero de 2026, afectando jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y más. Conocé las fechas claves para asegurar tu beneficio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 0: 9 de enero

Las fechas de pago para la Asignación Universal por Hijo (AUH) son las mismas que las de las jubilaciones mínimas:

Otras Prestaciones

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de Pago Único

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero