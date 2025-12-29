Calendario de Pagos de ANSES para Enero 2026: Cobros de Jubilados, AUH y Planes Sociales

Calendario de Pagos de ANSES para Enero 2026: Todo lo que Necesitás Saber
La ANSES ha actualizado su cronograma de pagos para enero de 2026, afectando jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y más. Conocé las fechas claves para asegurar tu beneficio.
Fechas de Pago de Jubilaciones y Pensiones
Jubilaciones y Pensiones bajo el Mínimo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y Pensiones sobre el Mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignaciones Universales y Familiares
Las fechas de pago para la Asignación Universal por Hijo (AUH) son las mismas que las de las jubilaciones mínimas:
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 12 de enero
DNI terminados en 1: 13 de enero
DNI terminados en 2: 14 de enero
DNI terminados en 3: 15 de enero
DNI terminados en 4: 16 de enero
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero
Otras Prestaciones
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignaciones de Pago Único
Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Montos Actualizados en Enero 2026
La actualización de este mes es del 2,47%, los nuevos montos son:
Jubilación mínima: $349.299,32
Jubilación máxima: $2.293.796,92
PUAM: $279.439,46
Pensiones no contributivas: $244.509,52
Pensión de Madre de 7 Hijos: $349.299,32
A pesar de que no se paga aguinaldo en enero, se mantiene un bono extraordinario de $70.000:
Jubilación mínima total: $419.299,32
PUAM total: $349.439,46
Pensiones no contributivas total: $314.509,52
Asignaciones Sociales
AUH: $125.518
AUH por Discapacidad: $408.705
Asignación por Embarazo: $118.454,32
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765
Estos valores son parte del nuevo esquema de movilidad previsional establecido por el gobierno.