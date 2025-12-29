¡Este Verano, Descubre Ofertas y Nuevos Vuelos Directos!

Disfruta del paraíso caribeño con vuelos directos a Nassau y nuevas ofertas desde Mendoza. La aventura y el lujo están más cerca que nunca.

Seis Nuevos Vuelos Semanales a Nassau

A partir del 6 de enero, Copa Airlines lanzará seis vuelos semanales a Nassau desde Panamá. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan una escapada de ensueño en uno de los destinos más exquisitos del Caribe. Gracias a la facilidad de no necesitar visa, la posibilidad de descubrir las 16 islas que componen este archipiélago se hace aún más accesible.

Sumérgete en un océano de 100.000 millas cuadradas con playas de arena blanca y rosada. La campaña “It’s not one island. It’s a lifetime of them” refleja la rica diversidad de experiencias que ofrecen estas islas.

Hospedaje para Todos los Gustos

Las Bahamas cuentan con una amplia variedad de opciones de alojamiento, desde resorts de lujo con casinos y restaurantes de clase mundial hasta boutiques y villas privadas. No te olvides de visitar Nassau, con su vibrante historia y su famosa playa.

Nuevas Rutas desde Mendoza a Punta Cana

La aerolínea Arajet inicia vuelos directos desde Mendoza a Punta Cana con tres frecuencias semanales a partir del 16 de mayo de 2026. Este nuevo trayecto convierte a Mendoza en la cuarta ciudad argentina con vuelos directos, ampliando la conectividad en la región.

Internet Satelital a Bordo

Arajet planea mejorar la experiencia de sus pasajeros incorporando Starlink para ofrecer internet vía satélite de alta velocidad a finales de 2026. Esto permitirá a los viajeros conectarse de manera gratuita y disfrutar de servicios en línea cómodamente durante sus vuelos.

Descuentos y Nuevas Aeronaves

Flybondi lanza la segunda etapa de su campaña “Las Vacaciones de Rodolfo”, ofreciendo hasta un 30 % de descuento en vuelos nacionales e internacionales, válida hasta el 2 de enero de 2026. Además, incorporará diez aeronaves para atender la creciente demanda durante la temporada estival.

Mejoras en Aeropuertos de Argentina

El aeropuerto de Río Gallegos reanuda sus operaciones con una pista completamente renovada, que incluye un nuevo sistema de balizamiento y una mejor experiencia para los pasajeros gracias a reformas significativas en el área de preembarque.

Infraestructura Modernizada en Bariloche

El aeropuerto de Bariloche también experimentará una ampliación de 1.750 m2, aumentando su capacidad operativa para atender hasta seis vuelos simultáneos, en respuesta al crecimiento del turismo en la región.

Nuevas Instalaciones en Iguazú

El Aeropuerto Cataratas del Iguazú desarrollará nuevas áreas de embarque y arribos, respondiendo al incremento de pasajeros y a la necesidad de nuevas rutas. Las renovaciones comenzarán en 2026, ofreciendo una terminal completamente nueva y moderna.