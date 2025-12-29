División del PJ en el Senado: Aumenta la Desconfianza y se Activan Alarmas para la Reforma Laboral

Crisis en el Peronismo: La Aprobación del Presupuesto de 2026 Aumenta las Tensiones

La reciente sanción del Presupuesto 2026 ha evidenciado la fractura dentro del peronismo en el Senado, generando incertidumbre en la coalición y llevando a cuestionamientos sobre la futura reforma laboral.

La aprobación del proyecto, que incluye importantes asignaciones para educación, ciencia y defensa, ha desatado un clima de desconfianza entre los sectores opuestos y los aliados del Gobierno, dejando en el aire las perspectivas de unidad en el bloque peronista.

Votación y Reacción: Un Presupuesto Dividido

En un giro inesperado, tres senadores del interbloque Popular se unieron a la bancada oficialista para votar a favor del Presupuesto: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), mientras que otros dos senadores de la misma bancada optaron por la oposición. Esta votación marca un hito en la representación del peronismo en el Senado, que es la más débil desde 1983.

Críticas y Estrategias en el Debate

Durante el debate, figuras como José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti manifestaron su desacuerdo, describiendo el Presupuesto como “invotable” para el peronismo. Curiosamente, esta oposición no se tradujo en una votación negativa, ya que muchos senadores estaban advertidos sobre la necesidad de respaldar el proyecto para ayudar a los gobernadores a refinanciar deudas.

Desconfianza en la Reforma Laboral

Con la discusión sobre la reforma laboral a la vista, algunos referentes del peronismo expresaron su preocupación sobre la cohesión del bloque, con la posibilidad de que no exista un rechazo unificado a la propuesta oficialista. “La situación está complicada y no sabemos cuál será nuestro rumbo”, confesó un senador que se alinea con Cristina Kirchner.

Fractura o Unidad: ¿Qué depara el futuro?

A pesar de las tensiones, los líderes del interbloque no anticipan una ruptura inmediata. Es evidente que, aunque hay diferencias, el deseo de unidad persiste. Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de 2027, las lealtades de los gobernadores peronistas podrían ser puestas a prueba, especialmente si se percibe un debilitamiento de la gestión de Javier Milei.

El Futuro del Gobierno y la Oposición

El oficialismo ya ha avanzado en la reformulación de la agenda legislativa, aunque la nueva discusión sobre la reforma laboral se ha aplazado para febrero. Con la presión que ejercen los diversos sectores y la respuesta a las críticas, el panorama se configura como un desafío constante para el gobierno y sus opositores.