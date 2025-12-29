ARCA lanza una gran subasta de iPhones en 2026: fechas y guía de participación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sorprende con una increíble subasta que dará inicio al nuevo año, ofreciendo más de 30 teléfonos iPhone y otros dispositivos de Apple a precios por debajo del mercado.

El próximo 15 de enero, ARCA llevará a cabo su primera gran subasta del 2026, que incluirá más de 30 teléfonos iPhone a través de la plataforma del Banco Ciudad. Entre los modelos disponibles destacan los últimos lanzamientos: iPhone 15, 16, 16 Pro y 16 Pro Max.

Además de los teléfonos, los participantes también podrán pujar por varios Apple Watch y accesorios como auriculares y cables para iPhone.

Esta oferta es accesible para cualquier persona en el país, sin necesidad de asistencia presencial y con precios iniciando en apenas $216 mil, una oportunidad imperdible para quienes buscan productos de alta gama a un precio más que atractivo.

Los dispositivos, incautados por la Dirección General de Aduanas (DGA), se pondrán a la venta en el estado en el que se encuentran, y cada producto tendrá un precio base y observaciones específicas que los interesados podrán consultar durante la exhibición previa.

Pasos para Participar en la Subasta de iPhones de ARCA

Si quieres ser parte de esta oportunidad única, sigue estos pasos:

1. Registro en el Portal de Subastas

Primero, regístrate en el portal de subastas del Banco Ciudad. Este proceso es gratuito y está disponible para cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de tener una cuenta en la entidad.

2. Suscripción a la Subasta

Una vez registrado, suscríbete a la subasta específica de iPhones de ARCA antes de la fecha límite establecida.

3. Verificación de Caución

Comprueba si el lote requiere caución previa, que es un monto a modo de garantía. Este dinero será devuelto si no resultas ganador.

4. Realiza Tus Ofertas Online

El día del remate, haz tus ofertas de manera digital a través de la plataforma del Banco Ciudad.

5. Completa el Pago y Retira el Dispositivo

Después de la subasta, recibe el resultado. Si ganas, deberás efectuar el pago y seguir las instrucciones para el retiro de tu equipo.

Recuerda que además de la oferta, se sumarán costos adicionales como el IVA del 21% y un impuesto interno del 10,5%. También es importante señalar que no se realizarán envíos a domicilio, así que deberás acudir personalmente al lugar que indique ARCA para retirar tus dispositivos.