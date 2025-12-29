De monje a podcaster: el ascenso del líder que casó a Jennifer López y Ben Affleck

Jay Shetty ha capturado la atención del mundo con su inspiradora travesía desde monje hindú hasta influencer y podcaster renombrado. Su historia es un testimonio de transformación personal y propósito.

Un Encuentro que Cambió su Vida

Jay Shetty, originario de Londres y de ascendencia india, cambió radicalmente su vida a los 23 años. Después de obtener su título en Negocios, decidió dejar atrás su vida corporativa para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento como monje hindú durante tres años. Durante ese tiempo, adoptó un estilo de vida minimalista, despertándose cada día a las cuatro de la mañana, meditando y practicando respiración consciente.

Una Vida con Propósito en Los Ángeles

En la actualidad, Shetty reside en Los Ángeles con su pareja, la chef vegana Radhi Devlukia-Shetty, con quien contrajo matrimonio en 2016. Juntos comparten la misión de difundir amor y motivación a través de sus plataformas.

Cartas de Amor y Compromiso

En una emotiva carta publicada en Facebook, Jay agradeció a Radhi por creer en él en momentos de incertidumbre. Este apoyo incondicional ha sido fundamental mientras ambos se embarcan en su proyecto común de transformar vidas.

Controversias en su Trayectoria

A pesar de su éxito, la historia de Shetty no está exenta de controversias. Su best seller “Piensa como un monje” ha suscitado dudas sobre la veracidad de su experiencia vivida como monje. Inconsistencias en las fechas y relatos dieron lugar a cuestionamientos, aunque su impacto sigue siendo significativo.

Superando Dificultades

Regresando a Inglaterra en 2013, se enfrentó a desafíos económicos, lo que lo llevó a compartir sus aprendizajes en charlas motivacionales. Desde entonces, su crecimiento ha sido vertiginoso, acumulando millones de seguidores en diversas redes sociales.

Un Fenómeno Global

La popularidad de Jay Shetty se disparó gracias a su podcast “On Purpose”, donde ha entrevistado a figuras influyentes como Joe Biden, Michelle Obama y Oprah Winfrey. Actualmente, su presencia en redes como Instagram y TikTok lo han consolidado como un gurú moderno.

Caminos Cruzados con Celebridades

Jay ha oficiado bodas de celebridades como Jennifer Lopez y Ben Affleck. En sus apariciones, expresa su gratitud por experiencias que considera surrealistas e inolvidables.

Reconocimiento y Nuevos Horizontes

En 2025, fue nombrado en la lista “TIME 100 Creators” como una de las voces digitales más influyentes. Su enfoque ha estado siempre en viralizar la sabiduría y ofrecer herramientas para mejorar la vida de otros.

Reflexiones Finales

Jay Shetty continúa compartiendo su visión del mundo y la importancia de encontrar paz en medio del caos. Sus mensajes resuenan profundamente, recordándonos que la transformación personal es un viaje continuo.