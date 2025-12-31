Calor extremo en Buenos Aires: alerta del SMN y temperaturas récord – 31 de diciembre

La ola de calor se intensifica en 2025, con pronósticos que alcanzan casi los 40° C. Descubre las áreas más afectadas y las precauciones necesarias para enfrentar el calor extremo.

El calor implacable golpea a la Ciudad, y con él se ha declarado una alerta naranja, anticipando temperaturas que llegarán casi a los 40° C. Este fenómeno climático genera preocupación entre los residentes, quienes deben estar atentos a las formas de protegerse del sol y la deshidratación.

Áreas Con Mayor Impacto del Calor

Los barrios del centro y algunas zonas del sur son los más afectados por la ola de calor. Las condiciones climáticas han llevado a muchos a buscar refugio en lugares con aire acondicionado, pero el aumento en el consumo de energía también podría derivar en cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Precauciones a Tomar para Evitar Deshidratación

Para mantenerte protegido durante estos días de extremo calor, es fundamental seguir algunas recomendaciones. Mantente hidratado, evitando bebidas alcohólicas y azucaradas. Además, procura llevar ropa ligera y de colores claros. Si es posible, limita la exposición solar entre las 11 y las 16 horas.

¿Alivio a la Vista?

Según los pronósticos meteorológicos, se espera que un cambio en las condiciones climáticas traiga mitigación a esta ola de calor en los próximos días. Sin embargo, hasta entonces, los ciudadanos deben estar preparados para enfrentar temperaturas extremas y sus efectos en la salud.