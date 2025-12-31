“Irán: La crisis económica desata las protestas más grandes desde 2022”

A medida que la crisis económica se intensifica, un creciente número de iraníes está decidido a alzar sus voces. Comerciantes y estudiantes se han unido en manifestaciones que sacuden al país, haciendo eco del descontento general frente a la desesperante situación financiera.

La crisis de poder adquisitivo ha llevado a miles de iraníes a las calles, cerrando tiendas y paralizando universidades en protesta por las condiciones económicas adversas. Alborz, un comerciante textil en Isfahan, decidió dejar su negocio y unirse a las manifestaciones, reflejando el sentir de muchos que enfrentan la misma situación.

El Impacto de la Caída de la Moneda Nacional

El desplome del rial iraní, que ahora se intercambia a 1.42 millones por dólar –una caída del 56% en solo seis meses– ha marcado un punto crítico. Este significativo deterioro de la moneda ha provocado un aumento del 72% en los precios de los alimentos respecto al año anterior, dificultando aún más la vida de familias como la de Alborz, quien teme por el sustento de sus hijos.

Pidiendo Cambio: Voces desde las Calles

Las protestas, que han entrado en su cuarto día, se han extendido más allá de la capital, con estudiantes y comerciantes levantando sus voces en un unísono poderoso. En redes sociales, los ciudadanos comparten videos que muestran la resistencia de los manifestantes, quienes enfrentan a las fuerzas de seguridad mientras exigen justicia y mejores condiciones de vida.

Graves Consecuencias de las Sanciones Internacionales

La situación se ve agravada por las severas sanciones internacionales que Irán enfrenta, lo que limita el acceso a fondos congelados y aumenta la dependencia de importaciones. Este contexto de desesperación está alimentando un descontento que recuerda a las masivas protestas de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

Expresión de Descontento y Llamados a la Libertad

A medida que las protestas evolucionan, las consigas de “muerte al dictador” y “mujer, vida, libertad” resuenan con fuerza, desafiando el miedo a represalias. Alborz y otros manifestantes sienten que este es un momento decisivo para exigir un cambio de régimen.

Respuesta del Gobierno: Diálogo o Control?

En medio de la agitación, el gobierno ha propuesto un diálogo con los líderes de las protestas, aunque los manifestantes se muestran escépticos. “No podemos confiar en un régimen que oprime a su pueblo”, asegura Farhad, un estudiante de 19 años involucrado en las protestas.

La represión de manifestantes, así como la dura respuesta de las fuerzas de seguridad, bajo la justificación de manejar la “sedición”, ha intensificado el conflicto. Mientras tanto, las amenazas externas también se ciernen sobre el país, complicando aún más la situación.

La Determinación de los Manifestantes

A pesar de la represión y el miedo, los manifestantes se muestran resueltos. Alborz afirma: “No cerraremos nuestras tiendas hasta que el régimen se debilite aún más”. La atmósfera en Irán es de resistencia, con la firme intención de luchar por un futuro mejor.