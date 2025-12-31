Revelan el video de la mujer que atropelló y mató a un hombre en Tigre: ‘Mes difícil, todos corren’

Impactante accidente: Mujer ebria atropelló y asesinó a un hombre en Tigre

Las redes sociales fueron testigos de las reflexiones de Yesica Loreley Quevedo, quien tras compartir mensajes sobre el autocuidado, se vio involucrada en un trágico accidente que cobró la vida de Ramón Oscar Olivera.

Una reflexión que se tornó trágica Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, se dedicaba a la venta de productos para yoga y solía grabarse mientras conducía, compartiendo sus pensamientos con sus seguidores. Sin embargo, el pasado domingo, su imprudencia al volante resultó en un fatal desenlace cuando atropelló a Ramón Oscar Olivera, un hombre de 49 años, en General Pacheco, partido de Tigre.

El fatal encuentro en la ruta Olivera, quien realizaba tareas de mantenimiento en Nordelta, se desplazaba temprano desde la casa de su pareja. Desgraciadamente, en el trayecto, Quevedo lo impactó con su camioneta Jeep Renegade blanca mientras él caminaba hacia su trabajo, causando su muerte instantánea.

Pruebas inquietantes tras el accidente El test de alcoholemia realizado a Quevedo dio un resultado positivo de 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando la ley en la Provincia establece una tolerancia cero. Además, su vehículo tenía antecedentes de infracciones de tránsito por exceso de velocidad.

Contradicciones en sus mensajes de vida En sus redes, Quevedo había publicado un video hace tres semanas donde hablaba sobre la necesidad de pausar y respirar, lo que contrasta drásticamente con su conducta posterior. En el clip, reflexionaba sobre la presión de fin de año, sugiriendo la importancia de encontrar momentos de calma.

Reacciones en redes sociales Después de la tragedia, varios usuarios comenzaron a comentar sobre sus publicaciones previas, destacando la inconsistencia entre sus mensajes y acciones. Comentarios como «Cuando se maneja no se toma [alcohol] ni se usa el celular» ejemplifican la indignación de la comunidad.