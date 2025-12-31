Banco Nación abona erróneamente hasta $700.000 en cuentas de clientes

El último día de 2025 sorprendió a muchos clientes del Banco Nación con una inesperada bonificación en sus cuentas sueldo, desatando una serie de reacciones en redes sociales.

Al cierre de este año, algunos usuarios del Banco Nación notaron una sorprendente acreditación en sus cuentas de sueldo. Un “error técnico” provocó la aparición de un “bono de fin de año”, que en ciertos casos llegó a cifras deslumbrantes de hasta $700.000.

Aparte de los montos en pesos, también se reportaron saldos extra en las cuentas de ahorro en dólares. Sin embargo, desde el banco aclararon que se trató de un error que está siendo corregido, según informaron fuentes oficiales.

Clientes Sorprendidos en el Último Día del Año

El hecho se hizo viral principalmente a través de plataformas como X, donde muchos empleados, en su mayoría del sector público, compartieron la inesperada bonificación junto a su salario mensual. Las cifras de los créditos erróneos alcanzaron picos de $699.177,82, generando tanto sorpresa como preocupación.

Actualmente, Banco Nación cuenta con más de 20 millones de cuentas, aunque no se ha especificado cuántas se vieron afectadas por este inconveniente.

Consejos de Expertos Ante la Situación

La economista Elena Alonso advirtió en sus redes que se acreditaron montos erróneos tanto en moneda local como en dólares, los cuales serán restituidos prontamente. Aconsejó a los beneficiarios no utilizar esos fondos para evitar problemas posteriores, ya que los ajustes se realizarán automáticamente.

Este error se originó de una incorrecta ejecución en la liquidación anual de intereses, reiteró la experta, indicando que solo afecta a cuentas sueldo y que los montos en exceso serán debitados una vez que se resuelva la situación.

Reacciones en Redes Sociales

El diputado nacional Esteban Paulón utilizó su cuenta en X para comentar de manera irónica sobre el error bancario, relacionándolo con las recientes reformas en tributación y blanqueo de capitales.

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”, publicó el legislador, quien también realizó comentarios dirigidos hacia el presidente Javier Milei, aclarando que no se trataba de una acción positiva por parte del gobierno.

Nuevos Rumores en la Dirección del Banco Nación

En medio de estos acontecimientos, el Banco Nación ha sufrido cambios en su cúpula directiva, confirmando la salida de Daniel Tillard, quien fue reemplazado por Darío Wasserman, exvicepresidente de la entidad. Este movimiento responde a las recientes optimizaciones administrativas del gobierno actual.

Con este nuevo liderazgo, se espera que el Banco toma un rumbo que impacte positivamente en su gestión y responda de manera más clara a los desafíos que enfrenta.