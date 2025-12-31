Mariah Carey bate su propio récord y domina las listas con ganancias millonarias

El icónico “All I Want for Christmas Is You” alcanza un nuevo récord en el Billboard Hot 100, consolidando su lugar en la historia de la música.

Mariah Carey ha marcado un hito en la música al lograr su 22ª semana en el número 1 del Billboard Hot 100 con su clásico navideño, All I Want for Christmas Is You. Este tema ha roto el récord anterior de permanencia en el primer lugar, superando a éxitos como Old Town Road de Lil Nas X y A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, que se quedaron en 19 semanas.

Un Clásico Inquebrantable

Además de su éxito en listas, All I Want for Christmas Is You ha elevado su récord en streaming, permaneciendo 26 semanas en la cima de esa categoría y logrando un notable ascenso del puesto 5 al 3 en ventas digitales.

El Dominio Navideño en las Listas

Este año, las canciones navideñas han tomado por asalto el Billboard Hot 100, con All I Want for Christmas Is You liderando, seguido de clásicos como Rockin’ Around the Christmas Tree de Brenda Lee y Jingle Bell Rock de Bobby Helms. También se destacan temas más recientes como Last Christmas de Wham! y Santa Tell Me de Ariana Grande.

Éxitos Globales

Last Christmas, colaboración de George Michael y Andrew Ridgley, ha dominado las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., alcanzando el primer lugar durante dos semanas consecutivas.

Taylor Swift y el Reino Navideño

En el Billboard 200, Taylor Swift continúa su reinado, ocupando el número 1 por undécima semana no consecutiva. La temporada navideña está en alza, con siete álbumes de temática festiva en los primeros lugares, incluyendo Ultimate Christmas de Bing Crosby y Christmas de Michael Bublé.

Impacto Económico de un Clásico

Según Iluminate Analytics, en 2021, All I Want for Christmas Is You acumuló 1.747 millones de reproducciones en Estados Unidos. Este impresionante número se desglosa en 48,000 descargas, 200 millones de escuchas de audio a demanda, 52.5 millones de transmisiones de video y 24 millones de escuchas programadas.

Esta combinación de reproducciones y descargas generó, en 2021, unos impresionantes 1,36 millones de dólares para Carey y su sello, Sony Music, según estimaciones de Billboard. Además, la canción recaudó casi 4.5 millones en ingresos totales, sumando regalías editoriales que alcanzaron 1.66 millones, lo que equivale a un total de 6.16 millones en ingresos globales.

A partir de estos ingresos, se estima que Mariah Carey recibió 1.55 millones de dólares, mientras que su sello obtuvo 2.95 millones.