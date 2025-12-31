El peronismo de Buenos Aires decidirá pronto sobre internas para suceder a Máximo Kirchner

El Partido Justicialista bonaerense ha marcado un punto de inflexión al establecer un cronograma electoral que culminará en las elecciones del 15 de marzo de 2026. Este proceso podría ser clave para definir el liderazgo que sucederá a Máximo Kirchner.

## Divisiones Internas en el Peronismo

Las diferencias dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires han cobrado relevancia en los últimos tiempos, manifestándose en intensos debates entre las facciones más destacadas del partido. La llegada de 2025 ha acentuado estas fracturas, comenzando con la proclamación de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ Nacional, lo que dejó una estela de desconfianza, especialmente hacia el gobernador Axel Kicillof, acusado por La Cámpora de impulsar la candidatura de Ricardo Quintela.

## Disputas Públicas y Resultados Electoral

Este año, la tensión se intensificó cuando La Cámpora y Cristina Kirchner cuestionaron el desdoblamiento electoral propuesto por Kicillof. A pesar de que el gobernador logró redondear una victoria en las elecciones de septiembre, el peronismo sufrió una derrota a nivel nacional en octubre, siendo Cristina quien apuntó al mandatario provincial como responsable de la caída.

## Presupuesto y Resistencia Legislativa

En el contexto de estas disputas, Kicillof enfrentó serias dificultades para obtener la aprobación del Presupuesto 2026 por parte de sus propios legisladores. Aunque contaba con el apoyo de varios intendentes, La Cámpora se mostró reacia, agravando la situación política.

## Cronograma Electoral: Pasos a Seguir

En medio de estas tensiones, el consejo del PJ bonaerense ha definido que el 15 de marzo es la fecha clave para renovar el liderazgo. Durante este periodo, se buscará la unidad interna y se formará un nuevo consejo que represente a todas las corrientes del partido.

El cronograma detalla fechas cruciales:

– **22 de enero**: Apertura de la mesa de entradas de la Junta Electoral.

– **27 de enero**: Vencimiento del plazo para observaciones al padrón.

– **3 de febrero**: Cierre del plazo para la presentación de candidaturas.

El momento determinante llegará el **8 de febrero**, cuando se oficialicen las candidaturas, revelando si las partes logran unirse o si se enfrentarán en primarias entre La Cámpora y los intendentes alineados con Kicillof.

## Expectativas de Unidad y Futuro del Peronismo

Mientras algunos actores del peronismo intentan buscar consensos, otros ya contemplan la posibilidad de internas que definan los liderazgos de cara a las elecciones de 2027. Este será un año decisivo no solo para la lucha interno en la provincia, sino también en la búsqueda del próximo presidente.