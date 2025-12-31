Elon Musk invierte millones en xAI para potenciar la inteligencia artificial

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha dado un paso estratégico al adquirir un almacén masivo en Mississippi, que se convertirá en su tercer centro de datos dedicado. Esta inversión representa un movimiento clave en su ambición por liderar el sector de IA.

xAI ha comprado un impresionante almacén de más de 75.000 metros cuadrados en Southaven, Mississippi. El objetivo es transformarlo en el nuevo centro de datos denominado MACROHARDRR.

Una Expansión Ambiciosa en el Sector de IA

Este almacén, que abarca aproximadamente 810.000 pies cuadrados, está estratégicamente ubicado cerca de Memphis, Tennessee, justo al lado de los actuales centros de datos de xAI, conocidos como Colossus y Colossus 2.

Un Potencial Computacional Sin Precedentes

La compra se alinea con la visión de Musk de incrementar la capacidad de entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial a casi dos gigavatios de potencia informática. Esta magnitud es innovadora, incluso para las empresas tecnológicas más grandes del mundo.

XAI y la Carrera Global de la IA

El propio Musk ha confirmado la transacción a través de un mensaje en X, subrayando que esta expansión busca consolidar a xAI como un competidor clave en la industria de computación especializada. Este movimiento no solo marca una decisión inmobiliaria, sino también una clara dirección en la competencia global por el dominio de la IA.

Preparados para el Futuro de la IA

La expansión de xAI es un claro indicador de la ambición de Musk por enfrentar a competidores como OpenAI y Anthropic, quienes dominan el mercado con tecnologías como ChatGPT y Claude. Con este nuevo centro de datos, xAI se prepara para desarrollar modelos más avanzados que puedan ser aplicados en diversos sectores.

Este anuncio llega justo cuando Musk ha intensificado su enfoque en la inteligencia artificial, tras el reciente lanzamiento de una nueva versión de Grok y la integración de sus proyectos tecnológicos con Tesla y SpaceX.