Incendio en Ruta 24: Un Ford Ecosport se prende fuego cerca de Sarmiento

Un Ford Ecosport se convirtió en cenizas en la Ruta Provincial N° 24, a solo 10 kilómetros de Sarmiento. El incidente ocurrió en la noche del 30 de diciembre de 2025 y tuvo un desenlace sorprendentemente favorable para su propietario.

El siniestro comenzó alrededor de las 22:16 horas, cuando César Antonio Pizzaro, un militar de 47 años, viajaba hacia Sarmiento. Pizzaro se percata de un intenso olor a quemado y, al detenerse, descubre que el motor de su vehículo ya estaba en llamas.

A pesar de sus esfuerzos por apagar el fuego con un matafuegos, las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo el auto casi por completo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Llegada de los Equipos de Emergencia

Al recibir la alerta, la Comisaría Distrito Sarmiento envió de inmediato un equipo al lugar. Bomberos de la ciudad, liderados por el Sargento Sergio Gómez, llegaron en el móvil 02 y trabajaron intensamente para controlar el fuego. Sin embargo, a su llegada, el vehículo ya había sido devastado por las llamas.

Estado del Propietario y Daños

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos durante el incidente. Pizzaro, que mostró la documentación del Ford Ecosport (dominio HMI-232), logró salir ileso de esta peligrosa situación. El vehículo quedó en el lugar, mientras que el propietario fue asistido por un compañero de trabajo que se acercó para ayudarlo.