John Feeley: Trump debe atacar objetivos en Venezuela o parecerá débil

¿Donald Trump a un paso de una intervención en Venezuela?

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensifica a medida que Trump parece buscar demostrar su fuerza militar en la región. Expertos advierten sobre las posibles consecuencias de los recientes movimientos del presidente estadounidense.

Venezuela en el punto de mira En un contexto de creciente conflicto, el exembajador estadounidense John Feeley ha señalado que Donald Trump podría sentir la presión de realizar acciones militares en Venezuela para no parecer débil en el contexto político actual.

Presiones sobre Trump para actuar

Feeley, reconocido experto en América Latina, afirmó que «Trump necesita destruir algunos objetivos en Venezuela». Según él, esto responde a una mezcla de factores, incluidos los intereses electorales en EE.UU. donde no es conveniente iniciar una nueva guerra justo antes de las elecciones.

El dilema bélico de Trump

El exembajador subrayó la influencia de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio en las decisiones de Trump, quienes claman por evidenciar una postura militar en la región. «Trump odia parecer débil», comentó Feeley, resaltando el impacto que esto tiene en sus decisiones.

Un posible ataque terrestre

Feeley advirtió que si se lleva a cabo el ataque terrestre anunciado por Trump, marcaría un «aumento significativo de hostilidades» entre Estados Unidos y Venezuela. Además, destacó que la falta de confirmación y detalles precisos acerca de las operaciones puede comprometer su efectividad y seguridad.

Reacciones y consecuencias

Trump hizo referencia a la reciente destrucción de instalaciones en Venezuela, alegando que se trataba de un ataque a estructuras de narcotráfico. Sin embargo, la administración estadounidense no ha proporcionado información detallada al respecto.

Escalación militar y su justificación

Los movimientos recientes de EE.UU., incluyendo operaciones contra buques vinculados al narcotráfico y el despliegue de su flota naval en el Caribe, han levantado cuestionamientos sobre la legalidad de estas acciones. Más de 100 personas han perdido la vida en estos supuestos ataques, que muchos críticos consideran ejecuciones extrajudiciales.

La estrategia de EE.UU. bajo la lupa

Feeley también expresó sus dudas sobre la claridad de la estrategia de EE.UU. en Venezuela, indicando que «no hay un objetivo claro» para el final de esta política. La falta de declaración explícita sobre el cambio de régimen en Venezuela genera confusión y cuestionamientos sobre el rumbo de la intervención militar.

María Corina Machado y su influencia

En medio de esta tensa situación, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha ganado relevancia. Feeley hizo una comparación con figuras históricas, señalando que su búsqueda de intervención militar podría tener paralelismos con eventos de otras regiones en conflictos anteriores.

Un futuro incierto