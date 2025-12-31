Identifican a seis motochorros y rastrean sus antecedentes para avanzar en la investigación

Un feroz asalto a un motociclista a plena luz del día ha dejado a la comunidad alarmada. Aún no se han identificado a los responsables que, de manera audaz, atacaron al hombre en la autopista Riccheri. Este incidente resalta una creciente preocupación sobre la seguridad en las rutas, donde la violencia se intensifica.

El ataque tuvo lugar el pasado domingo a las 17 horas, cuando Guillermo, de 62 años, regresaba a la Capital tras un día de relax en Ezeiza. Mientras circulaba por la autopista, fue cercado por tres motocicletas que intentaban arrebatarle su vehículo. Sin embargo, lo que los delincuentes no sabían es que Guillermo llevaba una cámara en su casco que grabó cada momento del inquietante episodio.

La Secuencia del Asalto

“Venía disfrutando un paseo y, antes del peaje, me abordaron a la izquierda. Los ocupantes de la moto mostraron un arma de guerra semiautomática y trataron de desestabilizarme golpeando mi rueda delantera”, narró Guillermo en una entrevista con TN.

El Comienzo del Caos

En el video se observa cómo Guillermo, conduciendo tranquilamente, es repentinamente rodeado. Una moto se coloca a su izquierda, y el pasajero, armado y con casco, lo amenaza antes de intentar desestabilizar su moto. Simultáneamente, otros dos motociclistas se posicionan a su derecha, cerrándole el paso.

La Presión de los Asaltantes

La situación se vuelve crítica cuando uno de los atacantes exige que Guillermo salga de la moto. “Paro, paro, paro, tomá, tomá, te la doy”, grita desesperado. A pesar de sus súplicas, los delincuentes lo encañonan, intensificando el miedo que vive en esos momentos.

Un Escape Agitado

Después de un breve forcejeo, Guillermo se ve obligado a descender de su moto. Corriendo entre los vehículos en la autopista, busca un lugar seguro. Visiblemente agitado, es asistido por un par de transeúntes, quienes le preguntan si ha tenido un accidente. “Me afanaron, no sé qué hacer”, fue su angustiosa respuesta.

Investigación en Curso

La UFI N°12 de La Matanza, liderada por el fiscal Matías Marando, se encuentra investigando el caso para dar con los seis motochorros responsables de esta ola de violencia. Guillermo enfatiza que esto no fue un robo al azar, afirmando que “había una organización detrás de todo esto”.

Modalidades de Robo en Aumento

Este tipo de robos no son nuevos; recientes informes revelan que son cada vez más comunes y están asociados a grupos organizados que utilizan motos de alta cilindrada. El caso del ex piloto de Turismo Carretera, Emanuel Moriatis, quien vivió una experiencia similar, subraya la gravedad de la situación.

Un Trágico Antecedente

Otro caso notable fue el crimen del empresario Andrés Blaquier, quien fue asesinado tras ser rodeado por dos motochorros en la Panamericana. Estos episodios reflejan un alarmante crecimiento en la violencia relacionada con robos a mano armada, donde se estima que diariamente se hurtan al menos 166 motos en Argentina.