Calor Intenso y Carnaval: ¡Prepárate para un Feriado Caliente!

El Servicio Meteorológico Nacional ha presentado el pronóstico para esta semana, con un inicio que traerá temperaturas elevadas y un giro en el clima hacia el martes.

Este lunes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly disfrutarán de temperaturas que alcanzarán los 30 °C, mientras que la mínima se establecerá en 18 °C, ideal para celebrar el carnaval en la ciudad.

A pesar del calor, el cielo se presentará parcialmente nublado, y habrá ráfagas de viento del oeste que oscilarán entre los 41 y 59 km/h.

Descenso Térmico y Alerta Amarilla

El martes 17 de febrero marcará un cambio notable en el pronóstico, con temperaturas máximas que solo llegarán a 22 °C. La intensidad del viento aumentará, lo que ha llevado al Servicio Meteorológico a emitir una alerta amarilla.

Zonas Afectadas por Vientos Fuertes

La advertencia se extiende a los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, y el sudoeste de Florentino Ameghino. Se anticipan vientos del oeste que podrían alcanzar velocidades constantes de 65 km/h, con ráfagas que superen los 90 km/h.

Asistencia y Contacto de Emergencia

Ante la alerta, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recuerda que está disponible la línea 0800-666-2447 para solicitar asistencia o informar sobre incidentes vinculados a las condiciones climáticas adversas.

Expectativas para el Miércoles 18 de Febrero

La tendencia de descenso en las temperaturas continuará a mitad de semana, con mínimas que llegarán a 14 °C y máximas que no superarán los 19 °C. Se espera que el cielo esté algo nublado y que las ráfagas de viento se mantengan cercanas a los 50 km/h.

Alerta Meteorológica en la Cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por lluvias para la madrugada del martes. Este fenómeno afectará el oeste de la provincia, con condiciones que podrían complicar la circulación vial.

Áreas de Cobertura y Precipitación Esperada

Las áreas bajo aviso incluyen las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 10 y 20 milímetros, aunque pueden ser superiores en algunas zonas.

Probabilidad de Nevadas

Se prevén nevadas en las áreas de mayor altitud, añadiendo complejidad a las ya difíciles condiciones climáticas en la cordillera. Las autoridades de protección civil instan a extremar las precauciones en rutas y caminos, ya que la visibilidad y la adherencia del suelo pueden verse afectadas.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en el clima, dado que las lluvias podrían intensificarse en cualquier momento, superando las proyecciones iniciales.