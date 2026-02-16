Avilés: Transformación Política y Estética de Cara al 2027

La reciente aparición de Esteban Avilés en el marco de la crisis hídrica no solo busca defender su gestión, sino que marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera política, con la vista puesta en 2027.

Una Nueva Onda Política

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, ha dado un giro inesperado en su discurso, alineándose con un contexto nacional que resuena con propuestas más liberales. En un reciente mensaje en redes sociales, Avilés habló de un escenario de polarización, dirigiéndose especialmente a la figura de Carlos Caserio y su influencia en el departamento Punilla.

Al abordar las complicaciones generadas por el colapso en la planta de agua, Avilés no se contuvo al afirmar que “el kirchnerismo local y regional, junto a sectores de la oposición, constituyeron un tsunami político que ha debilitado los servicios públicos”.

Retando a la Oposición Regional

La estrategia de Avilés tiene como objetivo claro a Carlos Caserio, a quien alude sin mencionarlo directamente. Este último dirige un bloque de municipios en el Sur de Punilla que ha criticado de manera contundente su administración. En respuesta, Avilés enfatiza que “Villa Carlos Paz es el municipio que más invierte en infraestructura de agua y cloacas en Córdoba”, destacando su compromiso con una gestión regional responsable.

Un Nuevo Perfil Político

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, Avilés busca consolidar un perfil renovado. Su tono enérgico y su afinidad con los ideales promovidos por Javier Milei le permiten objetar el “modelo Caserio”, mientras establece un equilibrio con el gobierno de Martín Llaryora. Este enfoque minimiza los conflictos directos que caracterizaron administraciones pasadas, aunque sin descartar alianzas estratégicas.

El Futuro de Villa Carlos Paz

Avilés está enfocado en asegurar el desarrollo de su municipio, aprovechando obras significativas como la creación de nuevas universidades y un sistema de cloacas esencial para el saneamiento del lago San Roque. A través de un enfoque vecinalista y una equilibrada relación política, Avilés pretende asegurar un legado duradero para Villa Carlos Paz, a pesar de generar algunas fricciones con aliados potenciales.