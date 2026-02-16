Vídeo: Corea del Norte rinde homenaje y entrega casas a soldados caídos en Ucrania

En un emotivo recorrido por la Calle Saeppyol, el líder norcoreano Kim Jong Un estuvo acompañado por su hija, donde se reunió con familiares de soldados y faltó a la memoria de lo que él denomina "jóvenes mártires". Las imágenes de este acto, difundidas por medios estatales, no pueden ser confirmadas de manera independiente, algo habitual en la cobertura oficial.

Un Aumento en los Tributos a los Soldados

En los últimos meses, el régimen ha intensificado las ceremonias conmemorativas para aquellos soldados que han sido enviados al extranjero. Proyectos de memoriales y museos son solo algunas de las iniciativas que buscan resaltar el sacrificio de los militares norcoreanos.

La Búsqueda de Unidad en Tiempos Turbulentos

Este incremento en los tributos coincide con un intento del gobierno de fortalecer la unidad nacional en medio de tensiones crecientes. Expertos indican que Pyongyang está consolidando lazos estratégicos con Vladimir Putin en el contexto del conflicto en Ucrania.

Un Balance de Pérdidas Humanas

La agencia de inteligencia de Corea del Sur ha estimado que cerca de 6,000 soldados norcoreanos han perdido la vida o resultaron heridos en el transcurso de estos enfrentamientos, lo que añade una dimensión adicional a los esfuerzos de Kim por mantener el apoyo popular en su país.