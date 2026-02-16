Wright y licencias de EE. UU. impulsan desbloqueo del petróleo en Venezuela

La reciente visita del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, a Venezuela ha marcado un cambio significativo en la relación entre ambos países, abriendo oportunidades para la producción de petróleo en el país caribeño.

Un Viaje Transformador

El viaje de dos días de Chris Wright a Caracas representa la primera visita de un alto funcionario estadounidense desde el derrocamiento de Nicolás Maduro. Esta visita resalta la creciente sintonía entre Washington y Caracas y sienta las bases para la reactivación del sector petrolero venezolano.

Reuniones Clave y Proyectos Energéticos

Wright se reunió con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, quien lidera la transición tras la salida de Maduro. Discutieron una serie de proyectos estratégicos en petróleo, gas y minería, con el objetivo de establecer la cooperación energética como el motor de esta nueva relación bilateral.

Perspectivas de Producción con Chevron

Durante su visita a un campo de Chevron en la Faja del Orinoco, que alberga aproximadamente el 90% de las reservas de crudo de Venezuela, Wright afirmó que la compañía podría aumentar su producción actual, casi nula, a 300,000 barriles diarios. Esta afirmación genera expectativas sobre el potencial de recuperación en la industria petrolera del país.

Nuevas Licencias y Oportunidades para las Petroleras

El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió cuatro nuevas licencias que facilitan la operación de compañías extranjeras en el sector petrolero. Entre las beneficiadas se encuentra la española Repsol, lo que sugiere un interés renovado en invertir en Venezuela, aunque las sanciones aún se mantienen y regulan todas las transacciones bajo la supervisión del Tesoro estadounidense.

Reformas en el Sector Hidrocarburífero

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una crucial reforma a la Ley de Hidrocarburos, que promueve la inversión privada y reduce la carga fiscal para atraer capital extranjero. Rodríguez afirmó que el objetivo es posicionar a Venezuela como un competidor significativo en el mercado global de petróleo, junto a potencias como EE. UU. y Arabia Saudí.

Un Futuro Económico Prometedor

Rodríguez también enfatizó que los ingresos generados por las operaciones petroleras se destinarán a fondos para educación, sanidad e infraestructura, dejando claro que la reforma no busca desnacionalizar el sector, sino mejorar la distribución de sus beneficios.

Desafíos por Superar

A pesar de las oportunidades, Venezuela enfrenta obstáculos significativos, desde la necesidad de mejorar la infraestructura eléctrica hasta la revisión de antiguos contratos para resolver impagos. La recuperación de los niveles de producción previos al chavismo será un reto considerable.