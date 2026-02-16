Villarruel cuestiona la reelección de Milei: ¿Otro Menem en camino y divisiones en el PJ del Congreso?

La visita de Victoria Villarruel a La Rioja en plena festividad de carnaval desata conversaciones inesperadas y pone de relieve la mezcla de política y tradición que caracteriza al evento.

Un Encuentro Inesperado en la Casa de Gobierno

En un ambiente festivo, Victoria Villarruel se unió a otros líderes políticos en un almuerzo ofrecido por el gobernador Ricardo Quintela. Los vínculos entre los representantes parecían más cercanos, impulsados por la atmósfera carnavalesca que envolvía la Casa de Gobierno.

Victoria Villarruel y el Futuro Político

Durante la celebración, Villarruel se refirió a la posibilidad de una reelección de Javier Milei y mostró una postura ambigua, sugiriendo que no estaba tan segura de su viabilidad. De manera casi jocosa, respondió a la pregunta sobre su propia candidatura presidencial: «¿Por qué no?» Envolvió su comentario con un aire de desafío, aun cuando su presencia planteaba preguntas sobre su lealtad al oficialismo.

Una Visita con Significado

La vicepresidenta no sólo participó de la tradicional celebración, sino que también asistió a la catedral para rendir homenaje a figuras religiosas como el obispo Enrique Angelelli. Este gesto, en un periodo marcado por tensiones políticas, desató especulaciones sobre su postura ante los desafíos éticos y religiosos que enfrenta el país.

El Carnaval Riojano: Un Espacio de Libertad

A diferencia de otros carnavales más licenciosos, el de La Rioja se adhiere a una profunda tradición que desafía las jerarquías y permite una crítica social que rara vez se ve. Es el único momento en que se permite expresar abiertamente lo que normalmente se calla.

El Silencio que Habla

Villarruel prestó atención a las súplicas del obispo sobre leyes controvertidas como la reforma de la imputabilidad y escuchó sin interrumpir. Este silencio alimentó la expectativa de lo que su voto podría implicar en una futura decisión en el Senado.

Próximos Pasos en el Senado

El próximo 24 de febrero se celebrará la sesión preparatoria del Senado, donde se elegirán nuevas autoridades. Los líderes políticos, incluidos Villarruel y otros, se preparan para ajustar sus estrategias y asegurar su influencia en las decisiones que se avecinan.

Desafíos para el Peronismo

La representación del peronismo en el Senado ha disminuido, lo cual plantea nuevos retos para su capacidad de influir en la legislación. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para su futuro político, especialmente frente a la creciente presión del oficialismo.

La Política en el Carnaval: Un Futuro Incierto

A medida que el carnaval se disipa, las preguntas sobre la dirección política del país se intensifican. Villarruel, junto con otros líderes, debe navegar un panorama lleno de tensiones y aspiraciones que no sólo afectarán a sus carreras, sino que también definirán el liderazgo y el rumbo de Argentina.