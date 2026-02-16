Conflicto entre liberales en Nepean: la dirección respalda al alcalde ‘Sam Groth 2.0’

Un enfrentamiento interno sacude al Partido Liberal tras la renuncia del ex-líder adjunto de Victoria, Sam Groth. La selección de su sucesor ha generado polémica, especialmente por la decisión de excluir a los miembros locales de la votación.

Se avecina una elección extraordinaria en Nepean, donde el alcalde de la Península de Mornington, Anthony Marsh, emerge como el favorito de la mayoría ejecutiva estatal del partido, que se reunirá el 24 de febrero para decidir su futuro.

La Renuncia de Sam Groth y Sus Consecuencias

Sam Groth, quien previamente había anunciado su intención de dejar la política en las elecciones de noviembre, anticipó su salida. Su renuncia generó una elección inesperada en Nepean, cuya fecha exacta será confirmada esta semana por la oradora Maree Edwards.

Un Nuevo Aspirante al Control del Partido

Marsh, quien se unió al Partido Liberal el pasado 10 de febrero, recibió un permiso excepcional del comité ejecutivo para postularse a pesar de no cumplir con el requisito de membresía de un año. La selección de su reemplazo no incluirá un balotaje para los miembros locales, lo que ha suscitado críticas entre líderes del partido.

Un Candidato Con Experiencia Local

En una declaración, Marsh enfatizó su larga conexión con la comunidad:

“He vivido, trabajado y representado a esta comunidad durante años. Eso ha guiado mi decisión”, expresó, resaltando su compromiso con el electorado.

Un Ambiente Tenso Entre Miembros

Marsh enfrentará a varios candidatos del partido, incluyendo a David Burgess y Briony Camp, por mencionar algunos. Aunque algunos sectores consideran la omisión de la votación de la base como un paso en falso, otros defienden que no había tiempo para organizar una plebiscito.

Reacciones de la Base Local

La decisión ha causado frustración en la rama local, ya que muchos creen que la elección implicará un gasto significativo para el partido y los contribuyentes. Un miembro destacó que ya se habían visto las dificultades de elegir candidatos sin profundas raíces en el partido.

Desafíos en el Horizonte

A pesar de que Nepean se considera un bastión seguro para los Liberales, otros partidos, como One Nation, ya han confirmado su intención de competir. Esto pone a prueba la capacidad de Jess Wilson, la nueva líder del partido, para unir y fortalecer a una agrupación que enfrenta un desafío significativo en este nuevo contexto.