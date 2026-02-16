¿Quién rechazaría US$50 millones? El propietario de una isla desierta lo hizo

En 1962, un periodista británico transformó su vida al comprar una isla desierta en Seychelles. Esta emblemática historia nos revela cómo la pasión por la naturaleza y el compromiso con el medio ambiente pueden cambiar el rumbo de un lugar olvidado.

Brendon Grimshaw, a sus 37 años, realizó una de las decisiones más audaces de su vida: adquirió Moyenne, una pequeña isla deshabitada en Seychelles por £8000, alrededor de €230.000 en la actualidad. Desde 1915, este territorio había permanecido sin vida, hasta que un encuentro fortuito durante unas vacaciones lo llevó a repensar su futuro.

Un Encuentro que Cambió Todo

Grimshaw, editor en un importante periódico africano, visitó Seychelles y quedó cautivado por su belleza natural. Así, decidió que su destino estaría ligado a la conservación de la flora y fauna local, eligiendo vivir en un entorno donde solo sobrevivía una familia de pescadores.

La Resiliencia de Moyenne

Moyenne, con solo 0,4 km de largo y 0,3 km de ancho, presentaba un terreno cubierto de vegetación exuberante y descontrolada. Grimshaw se unió a Rene Antoine Lafortune, un joven pescador, para restaurar la isla: eliminaron la maleza, abrieron senderos y comenzaron un extenso estudio sobre las especies autóctonas presentes.

Un Proyecto de Vida

Durante 40 años, Grimshaw y Lafortune plantaron más de 16.000 árboles, eligiendo cada especie cuidadosamente para beneficiar el ecosistema. Su ambición era clara: recuperar la isla de la explotación humana y proteger su biodiversidad.

Un Refugio para Especies en Peligro

Además de la flora, también dieron la bienvenida a casi 120 tortugas, incluyendo las gigantes de Aldabra, actualmente catalogadas como vulnerables. Esta restauración ambiental reavivó la isla, atrayendo a más de 200 especies de aves, convirtiéndola en un paraíso para la vida silvestre.

Reconocimiento Internacional

La fama de Moyenne atrajo la atención de inversionistas de todo el mundo, ofreciendo sumas millonarias, incluso $50 millones por parte de un príncipe saudí. No obstante, Grimshaw rechazó todas las propuestas, manteniendo firme su compromiso con su proyecto de vida.

El Legado de una Isla Salvada

En 2009, tras la muerte de Lafortune, Moyenne fue declarada parque nacional. En la actualidad, alberga un cementerio, una iglesia y un restaurante, cuidando de que el número de turistas nunca supere los 50 al día, preservando así su inigualable naturaleza.

Historias y Mitos de la Isla

Los visitantes no solo disfrutan de su belleza natural, sino que también se fascinan con las leyendas locales, que incluyen tesoros escondidos por piratas y relatos de apariciones fantasmales, sumando un toque de misterio a esta increíble historia.