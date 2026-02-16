Jorge Giacobbe: ‘Este año, la esperanza puede transformarse en ansiedad para los seguidores de Milei’

El analista político Jorge Giacobbe profundiza sobre el complejo panorama que enfrenta el Gobierno en un año decisivo. Combinando logros y nuevos desafíos, la paciencia social será puesta a prueba en este contexto.

En una reciente entrevista en el programa “Decilo como es” (Punto a Punto Radio 90.7), Giacobbe analizó el clima político actual y advirtió sobre el crucial desafío de mantener el apoyo de la ciudadanía. A pesar de algunos logros, el oficialismo necesita construir confianza para atraer inversiones y asegurar transformaciones necesarias.

Un año de incertidumbre y desafíos

Giacobbe afirmó que este año presenta más incertidumbres que el anterior: “El contexto es diferente. En el pasado, aunque parecía que ocurrían cambios, realmente no se produjeron. Este año, la situación es más compleja.” Los riesgos son palpables para el presidente, quienes enfrenta un público que podría fatigarse ante las dificultades económicas que se avecinan.

Opinión pública: ¿sostenibilidad del apoyo?

El analista destacó que cerca del 40% de la población apoya al presidente, aunque este apoyo podría verse comprometido si la paciencia se agota. “La esperanza puede transformarse en ansiedad si los resultados no son inmediatos,” enfatizó Giacobbe.

El papel de la oposición y la representación política

La falta de un liderazgo fuerte en la oposición complica aún más el panorama. “Cristina Fernández de Kirchner pierde relevancia, y aunque Axel Kicillof logra conectar con algunos sectores, aún no se erige como un líder fuerte.” Giacobbe señala que la ausencia de un candidato representativo podría generar oportunidades a nuevos postulantes.

Logros del Gobierno: ¿dónde está la aceptación?

A pesar de las incertidumbres, el Gobierno ha mostrado avances, como la disminución de la inflación, que ha sido reconocida por la opinión pública. “Milei ha logrado algunos objetivos y eso es un hecho,” añadió Giacobbe, aludiendo a la creciente confianza en el manejo de la economía y la seguridad.

Los desafíos de la confianza

El debate sobre indicadores económicos, como el que presenta el INDEC, va más allá de lo técnico; se centra en la construcción de confianza. “El presidente busca transformar el país y atraer inversiones, pero este proceso es gradual y no automático,” aclaró el analista.

Redes sociales: amplificadores del disenso

Las redes sociales juegan un papel crucial en la política actual, según Giacobbe. “Amplifican el disenso y complican el consenso,” apuntó. A pesar de que no son inherentemente buenas o malas, reflejan las dinámicas culturales de la sociedad.

Un fenómeno cultural en evolución

El analista concluyó que el verdadero desafío no radica en la tecnología, sino en la cultura. La forma en que las personas participan y se informan es fundamental para comprender el estado actual de la democracia en Argentina.