Trump Anuncia Fondo de $5 Mil Millones para la Reconstrucción de Gaza en Primera Reunión del Consejo por la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump ha revelado que su reciente creado Consejo de Paz destinará $5 mil millones a la reconstrucción de Gaza, mientras se compromete a enviar miles de efectivos para estabilizar la región.

En una publicación en redes sociales, Trump destacó que el financiamiento se oficializará durante la primera reunión del consejo en Washington, programada para este jueves. “El Consejo de Paz será el organismo internacional más relevante de la historia, y es un honor para mí presidirlo”, afirmó.

Compromisos Internacionales y Personal Militar

Aunque los detalles sobre los países involucrados en la financiación de la reconstrucción no han sido revelados, se anticipa que Indonesia enviará hasta 8,000 soldados a Gaza para formar parte de una misión humanitaria y de paz, la primera confirmación oficial que recibe Trump.

El Desafío de Reconstruir Gaza

Con la violencia disminuyendo después de un acuerdo de cese al fuego del 10 de octubre, se estima que la reconstrucción de Gaza costará aproximadamente $70 mil millones. Este estimado proviene de organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea.

El acuerdo de cese al fuego estipula la necesidad de una fuerza internacional armada para mantener la seguridad y desarmar a Hamas, una de las principales demandas de Israel. Sin embargo, pocos países han mostrado interés en participar en esta fuerza.

Una Visión Ampliada del Consejo de Paz

Inicialmente, el consejo fue concebido para abordar el conflicto entre Israel y Hamas, pero analistas sugieren que su mandato podría extenderse a la resolución de crisis globales, en un aparente intento de Estados Unidos por desplazar el rol de la ONU.

Varios de los aliados más importantes de Estados Unidos en Europa se han mostrado reacios a unirse a este consejo, considerándolo como una competencia directa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Se espera que la reunión de este jueves en el Instituto de Paz de Estados Unidos, que ha sido renombrado en honor a Trump, marque el inicio de este ambicioso proyecto internacional, aunque la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no está confirmada.