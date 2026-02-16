Estudiantes de La Plata, atacados al llegar al Bosque

Un incidente desafortunado ensombreció el clásico platense, cuando el micro que transportaba a Estudiantes fue atacado por hinchas de Gimnasia, justo antes del inicio del partido.

La ciudad de La Plata fue escenario de un lamentable ataque antes del esperado clásico entre Estudiantes y Gimnasia. El micro que trasladaba a la delegación de Estudiantes fue apedreado mientras se acercaba al Estadio Juan Carmelo Zerillo, dejando uno de sus vidrios destrozado. Afortunadamente, no se reportaron heridos en el incidente.

Detalles del Ataque

El chofer del vehículo, Gerardo, relató la situación en una entrevista con ESPN: «Vinimos del country en City Bell sin inconvenientes, pero al llegar a la rotonda, nos lanzaron piedras y botellas”. Además, expresó su preocupación por la falta de seguridad, señalando que “las motos deberían acompañar al micro para evitar estos ataques tan cercanos”.

Momentos de Peligro

El chofer recordó un momento crítico: “Una persona se interpuso delante de mi camino y me arrojó una botella al parabrisas, tuve que frenar repentinamente para no atropellarlo”. Esta violenta acción pudo haber causado graves heridas a los pasajeros, dado que una piedra impactó cerca de donde se encontraba un miembro de la delegación, quien afortunadamente resultó ileso.

Reacciones de la Delegación

Marcos Angeleri, secretario técnico del equipo, recibió un golpe durante el ataque, aunque no fue de gravedad. Tras el incidente, la delegación pudo ingresar al estadio y empezó a concentrarse en el partido, dejando atrás la angustia vivida.