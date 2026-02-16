Milei se reunirá con Trump en siete ocasiones en las próximas semanas

El presidente argentino, Javier Milei, se prepara para dos significativas visitas a Estados Unidos que podrían redefinir su posición en la escena internacional y fortalecer la relación con la administración de Donald Trump.

El próximo 19 de octubre, Milei viajará a Washington para asistir a la sesión inaugural de la Junta de la Paz, un nuevo organismo creado por Trump para supervisar el acuerdo de paz en Medio Oriente y la reconstrucción de Gaza. Luego, el 7 de marzo, será parte de una cumbre de presidentes de América Latina en Miami, donde solo estarán los mandatarios que se alinean claramente con la política exterior estadounidense.

Milei: El Presidente Argentino que Más Viaja

En el corto tiempo de su gestión, Milei ha establecido un récord: es el presidente argentino que más ha viajado a Estados Unidos y ha mantenido un mayor número de encuentros con Trump. Con estas próximas visitas, se posiciona al lado de Benjamin Netanyahu, del estado de Israel, como los mandatarios que más veces se han reunido con el ex presidente durante su segundo mandato, por encima de figuras como Vladimir Putin y Emmanuel Macron.

Implícitas Implicaciones Geopolíticas

Tanto la Junta de la Paz como la cumbre en Miami son parte de la agenda de reordenamiento geopolítico que busca Trump. La participación de Milei en estos foros implica una aceptación de las dinámicas impuestas por el actual liderazgo estadounidense, que ya ha manifestado ambiciones expansivas en América Latina y ha generado tensiones con Europa.

El foro de Washington, que se asemeja a la estructura de las Naciones Unidas pero bajo el control del republicano, ha encontrado rechazo de varias naciones europeas y de otros países latinoamericanos como México y Brasil, que cuestionan su legitimidad. En este sentido, solo Argentina y Paraguay se sumarán a esta iniciativa en su primera etapa.

Convocatoria a Cerrar Filas contra la Influencia China

La cumbre en Miami buscará consolidar una estrategia de seguridad hemisférica y persuadir a los líderes latinoamericanos para que rompan relaciones comerciales con China. Este acercamiento a EE. UU. tiene como finalidad despojar a Beijing de su influencia en la región, enfocándose especialmente en minerales críticos y acuerdos que podrían fortalecer su capacidad tecnológica y de defensa.

Una Oportunidad para Atraer Inversiones

Tras la cumbre, Milei asistirá a la «Argentina Week», un evento económico en Nueva York del 9 al 11 de marzo, diseñado para atraer inversiones y showcasing las oportunidades que ofrece el país. Organizado por la embajada argentina y respaldado por instituciones como J.P. Morgan y Bank of America, el encuentro reunirá a figuras clave del ámbito financiero global. Milei será el orador principal, subrayando la creciente importancia de Argentina en el panorama internacional.

El embajador Alec Oxenford destaca este evento como un punto de inflexión para la percepción global de Argentina, marcando el tránsito de una «curiosidad» a una nación «respetada» en el escenario mundial.