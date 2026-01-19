lunes, enero 19, 2026
Calor y nubes sin lluvias: Lunes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia: Un Lunes Cálido y Soleado para Disfrutar

Disfrutá de un inicio de semana agradable en Comodoro Rivadavia, donde el clima ofrecerá calor y cielos parcialmente despejados.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado para este lunes 19 de enero un día cálido y estable. Durante la mañana, se espera un cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán los 23 °C. Los vientos provenientes del noroeste alcanzarán velocidades entre 23 y 31 km/h y la humedad se mantendrá en un cómodo 72 %, garantizando buena visibilidad.

Temperaturas en Ascenso por la Tarde

A medida que avance el día, la tarde traerá cielos algo nublados y se prevé que la temperatura alcance una máxima de 31 °C. Los vientos cambiarán a dirección oeste y disminuirán su velocidad, con ráfagas estimadas entre 7 y 12 km/h.

Cálida Noche sin Lluvias

Al llegar la noche, las temperaturas bajarán a unos confortables 27 °C. Los vientos del sudoeste volverán a aumentar, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h. Cabe destacar que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y despejada.

