Tragedia en Córdoba: «Pompón» fallece en brazos de su padre

Un accidente en el campo ha marcado una profunda tristeza en la comunidad de Jesús María, Córdoba. Valentín Bracco, conocido como "Pompón", perdió la vida a los 19 años tras un trágico incidente con una herramienta agrícola.

Un Accidente Fatal en el Campo Cordobés

El hecho ocurrió el pasado lunes en la estancia La Candelaria, situada a 30 kilómetros de Villa del Totoral. Valentín se encontraba trabajando junto a su padre, César Humberto Bracco, y otros empleados. La tarea consistía en manejar un chimango, un equipo utilizado para la manipulación de cereales en los silos.

Los Momentos Previos al Accidente

Desafortunadamente, el dispositivo se desestabilizó y volcó, dejando a «Pompón» sin posibilidad de escapar del impacto. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas, pero lo que era una rutina laboral terminó en tragedia.

Una Carrera Prometedora Interrumpida

Valentín, estudiante de Licenciatura en Administración Agraria en la Universidad Siglo 21, había terminado el secundario a fines de 2024. Conocido por su simpatía y su pasión por el boxeo, su alegría contagiosa siempre iluminaba a quienes lo rodeaban.

Una Comunidad en Duelo

La noticia de su muerte generó un profundo pesar entre familiares y amigos, quienes lo recordarán con cariño especialmente durante la celebración del Festival Nacional de Doma y Folklore, que se veía empañada por esta tragedia. El padre del joven, apodado «El Negro», y su madre, Adriana Ruz, recibieron el apoyo y la solidaridad de todos quienes los conocieron.

Recuerdos y Homenajes

El martes siguiente, amigos y seres queridos se reunieron en el cementerio municipal de Jesús María para despedirlo. En medio de la tormenta que obligó a cancelar el festival, algunos compartieron imágenes de un arco iris que adornaba el cielo, una imagen que muchos consideraron un emotivo símbolo.

El Legado de «Pompón»

Sus maestros y compañeros describen a Valentín como un chico vibrante, lleno de vida y con un innegable sentido del humor. «Era querido por todos y siempre será recordado por su energía positiva», expresó una de sus profesoras, quien también destacó cómo su risa iluminaba el aula.

En este difícil momento, la frase que resuena entre sus amigos es: «Por siempre Pompón«, un homenaje a un joven que, aunque se fue muy pronto, dejó una huella imborrable en la vida de quienes lo conocieron.