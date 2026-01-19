Dólar en Córdoba: Cotización del 19 de enero

El Dólar en Argentina: Cotizaciones del 19 de enero de 2023

El lunes 19 de enero, el dólar oficial en el Banco Nación alcanza un valor de 1.465 pesos, mientras que para la compra se sitúa en 1.415 pesos. Esta fluctuación se da en el marco de nuevas directrices del Gobierno.

Estado del Dólar Oficial

En busca de estabilizar la economía, el Gobierno nacional ha implementado bandas de valoración que oscilan entre 1.000 y 1.500 pesos, permitiendo así que el dólar estadounidense flote en el mercado.

Dólar Blue: ¿Cómo se Compara?

Además del dólar oficial, los ciudadanos siguen de cerca el valor del dólar blue, que suele presentar diferencias significativas respecto a los precios en el sistema bancario.

Valor del Dólar MEP

El dólar MEP, por otro lado, está cotizando a 1.472,47 pesos para la compra y 1.473,06 pesos para la venta, un registro que también influye en la economía local.

Cotizaciones según Bancos

Las tasas del dólar pueden variar considerablemente de acuerdo con la entidad financiera. A continuación, se detallan algunas de las principales cotizaciones del día:

Bancor

– Compra: 1.420 pesos

– Venta: 1.480 pesos

BBVA

– Compra: 1.415 pesos

– Venta: 1.465 pesos

ICBC

– Compra: 1.415 pesos

– Venta: 1.465 pesos

Banco Supervielle

– Compra: 1.453 pesos

– Venta: 1.493 pesos