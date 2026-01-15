Cambios Sorprendentes en el Servicio Meteorológico Nacional tras 5 Meses sin Director

El clima desata tempestades en Argentina, mientras olas gigantes y voraces incendios asolan diferentes regiones del país. En medio de este escenario caótico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se enfrenta a un cambio sorprendente en su liderazgo que podría tener repercusiones significativas.

Desde hace meses, el SMN se encuentra sin dirección clara tras la renuncia de Antonio José Mauad, un exmilitar de Malvinas. Ahora, la posibilidad de su regreso genera controversia en un contexto de tensiones políticas y meteorológicas.

El Regreso de Mauad: Una Decisión Controversial

En octubre pasado, el oceanógrafo Pedro Di Nezio fue anunciado como el nuevo director del SMN, según confirmó el Ministerio de Defensa. Sin embargo, su nombramiento nunca se oficializó y el cargo quedó vacío tras la salida de Mauad, quien también enfrentó críticas durante su breve gestión.

Un Giro Inesperado en la Historia del SMN

Después de cinco meses sin un líder formal, surge la información de que Mauad podría retomar el mando del organismo. Se ha filtrado un borrador del decreto de su designación, aunque la situación se mantiene entre la incertidumbre y las tensiones internas.

Conflictos en el Pasado

El posible retorno de Mauad plantea interrogantes sobre la lógica detrás de su reelección. Su renuncia se había dado en medio de presiones gremiales y cuestionamientos acerca de su conocimiento en meteorología. Varios sectores critican esta decisión, sugiriendo que los motivos son más políticos que técnicos.

Cambios en el Ministerio de Defensa

La reciente designación de Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa podría haber influido en esta dirección. Este es un hecho sin precedentes, ya que se trata del primer militar en liderar la cartera en un gobierno democrático. Este cambio podría ser un indicativo de una mayor flexibilidad hacia la designación de Mauad.

La Opinión de Pedro Di Nezio

A pesar de nunca haber sido oficialmente nombrado, Di Nezio ha estado presente en el país, mostrando interés en mejorar el SMN y manteniendo la expectativa de un nombramiento que no llegó. Su entorno asegura que sigue comprometido con la causa y espera cualquier decisión oficial.

Reacciones de la Comunidad Meteorológica

La noticia del regreso de Mauad no ha sido bien recibida por el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que ha expresado su resistencia a esta opción, recordando las críticas hechas a su gestión previa. Las dudas sobre su idoneidad en el área continúan siendo el centro de atención.

Jogging por El Laberinto Político

El fondo de esta problemática subraya no solo la necesidad de un liderazgo eficiente en un clima cada vez más extremo, sino también el impacto que la política puede tener en las decisiones cruciales, como es el manejo del SMN. Una dirección clara y competente en esta entidad es vital para el bienestar y la seguridad de toda la población.